'First Dates', los escatológicos comentarios de una soltera de Barcelona en su cita. "Es una cosa muy catalana"

Hay solteros de 'First Dates' muy pudorosos ante lo que dicen o no en TV y otros que hablan de cualquier cosa sin reparo. Lola Pistola no se cortó en absoluto delante de Isern, ni al hablarle de sexo ni de cosas escatológicas.

Shit happens

"Lola Pistola" tiene 27 años, vive en Barcelona y es educadora sexual: "A veces siento como si tuviera 80 años, y a veces como si fuera un bebé". Vino acompañada de una pistola de plástico rosa, en honor a su nombre: "La bandida del amor". Se definía como una persona "muy intensa" y contaba que las relaciones abiertas que había tenido le habían funcionado.

Isern también es de Barcelona, está desempleado, tiene 35 años y está en proceso de conocer a más gente, ya que tiene una relación abierta: "Puede encajar tanto chico, chica como persona transgénero". A Lola ya la tenía ganada desde que le vio entrar con "ese chaquetón de colorines" y se pusieron a compararse las uñas.

Al comenzar la cena, Lola explicó que usaba los pronombres ella o elle y descubrieron que ambos estaban en el paro, aunque ella seguía haciendo cosas de carácter artístico, como proyectos audiovisual de "postporno" o talleres de sexualidad.

Cuando Isern le contó que una vez le habían invitado a una "orgía diversa", Lola se vino arriba, encantada con la idea. Si bien al final él no había ido, ella le instó a que "a la próxima, la avisara": "A mí me gusta, ese salseo me va bien". También le gustó saber que Isern tenía una relación abierta: "Me encanta".

Él le ofreció un poco de su risotto y ella no se cortó en la respuesta: "No, que luego no puedo cagar, me hace tapón. Soy muy escatológica, creo que es una cosa muy catalana, no tenemos tapujo en hablar de la mierda y de los pedos". Tampoco tuvo pelos en la lengua cuando les sacaron el postre: "Me encanta el coulant, es lo más parecido a comerse un culo".

En el reservado, les salió que tenían que darse un beso húmedo y él se lo dio en el antebrazo. Después de improvisar una minifiesta bailando música techno, Isern dijo que sí quería una segunda cita. Lola sacó su pistola para dispararle al corazón y confirmar que ella también quería seguir conociéndole.

