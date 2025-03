'First Dates', una soltera de Vigo se horroriza al ver la estampa de su cita. "Llevo 8 años sin cortarme la barba"

Lo de decir que tu hobby es viajar se escucha bastante en 'First Dates' (a mí siempre me ha parecido un poco absurdo, como si dijeras que tu afición es comer bien o comprarte cosas que te gustan) y hay a quien le sirve incluso como comodín para rechazar a alguien. Eso hizo Elvira, a quien la barba de Enrique le pareció horrible y necesitaba una excusa para salir de ahí.

¡Por las barbas de Merlín!

Enrique tiene 74 años, es cocinero jubilado, nació en Vigo y vive en Pontevedra: "Llevo ocho o nueve años sin afeitarme la barba" Fue al programa acompañado de su banda de gaiteros buscando una chica "más o menos guapa", educada y comprensible.

Elvira es una dependienta jubilada de 69 años y también de Vigo. Le encantó que la recibieran con sonido de gaitas, lo que no le gustó tanto fue saber que su cita era con Enrique: "A mí (me gustan) duchaditos, una o dos veces al día. No es el prototipo de persona que yo tendría en mi vida. Esa barba... es que eso es horrible".

Por su parte, a él sí que le había gustado: "Tiene buen cuerpo". Enrique le contó que llevaba año y medio viudo y que se dedicaba a la música ahora que ya estaba jubilado, mientras la banda observaba la cita desde el reservado. "Yo no soy de romería" admitió Elvira, a quien la música folclórica no le iba mucho.

Cuando le explicó que era más de lo que ponían en discotecas, Enrique confesó que ya no iba mucho por ese tipo de locales porque no le gustaba estar allí solo: "Es un poco estirada" fue la impresión que le causó.

"Creo que tenemos vidas distintas, estamos en mundos diferentes" apuntó Elvira, después de ver que también chocaban en el tema de viajar e ir a la playa, que a ella le encantaba y él había estado en Canadá y Sudáfrica, pero siempre por trabajo, nunca por placer.

Esas diferencias le sirvieron de excusa perfecta para darle calabazas: "Lo siento... o sin sentirlo, es lo que hay". Enrique tampoco quiso repetir, porque había notado desde el principio que no era su tipo y ella le rehuyó hasta los dos besos de despedida. Al menos, estaba ahí su banda de gaiteros para intentar subirle el ánimo con algo de música.

