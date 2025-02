'First Dates', una soltera de Cerdanyola del Vallès no convence a su cita para hacerse nudista. "Mis hijas no me han visto ni en calzoncillos"

Los solteros de 'First Dates' suelen hablar de sus aficiones y, en el caso de Paquita, la suya era el nudismo. Le apasiona tanto que quiso saber enseguida qué opinaba José Antonio del tema, aunque él prefería abstenerse y que lo hicieran los demás.

El almuerzo desnudo

Paqui "Paquita" tiene 78 años, vive en Cerdanyola del Vallès (Barcelona) y es técnico en cuidados auxiliares de enfermería jubilada. Le contaba a Carlos Sobera que lleva 21 años viuda y que desde entonces no ha tenido relaciones serias, "solo amigos": "Soy nudista, suelo ir de camping, todos desnudos".

José Antonio tiene 77 años, es empresario jubilado y residente en Sant Sadurní d'Anoia. Nada más entrar, Sobera ya le planteó la cuestión de si le gustaba el nudismo: "El nudismo nos gusta a todos, pero yo no lo hago. Mis hijas no me han visto ni en calzoncillos".

"En la cama soy muy fuerte todavía, pero llevo un año que no lo pruebo" explicó José Antonio, que no le causó la mejor de las impresiones a Paqui: "A mí me gustan los hombres más delgados". Mientras que él sí estaba satisfecho con lo que veía: "Me gustan las mujeres bien dotadas de pecho, y Paquita lo es".

Cuando se sentaron, Paquita le planteó de cara lo de si era nudista y él se negó en redondo: "Si ella lo quiere hacer, que lo haga, pero en un sitio donde no la vea gente conocida". Ella le contó que buscaba alguien con quien salir, pero no para convivir: "Quiero hacer lo que me dé la gana".

Paquita no se aguantó más y le preguntó qué tal era en el sexo: "Soy bastante activo. Pero ahora mismo no puedo porque tengo la próstata". Ella quiso indagar más en qué tipo de cosas le gustaban más en el tema: "¿Estilo albañil o te gusta recrearte?", a lo que José Antonio aseguró: "No soy un superdotado, pero hago disfrutar a la mujer".

En el reservado se dieron "un beso de película", se marcaron un bailecito y Paquita ratificó que le veía "muy lanzado" en el tema sexual. Aun así, le dejó con la curiosidad y decidió aceptar cuando José Antonio le propuso una segunda cita para seguir conociéndose.

