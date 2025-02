Una soltera de Barcelona con una enfermedad terminal va a 'First Dates' a encontrar el amor. "Busco a mi novio eterno"

Loli fue a 'First Dates' con muchas ganas y contaba que había aprendido a valorar el tiempo que tenía debido a que le diagnosticaron cáncer hace poco. Pese a que Josep estaba muy familiarizado con el tema, no terminaron de congeniar por la manera en que cada uno se divertía.

Carpe diem

Loli tiene 51 años y vive en Barcelona: "Yo siempre he sido muy de disfrutar, pero ahora disfruto cada segundo". Considera que el presente es un regalo, y lo sabe bien porque padece cáncer de útero, tal como le relató a Carlos Sobera nada más entrar: "Yo aparentemente estoy bien, pero se ve que no, no creo que viva dos años más".

"Todo el mundo debería vivir con la muerte presente, vives con las ganas de vivir" reflexionó, y añadió que venía con ganas de conocer a alguien: "Busco un chico que me guste mucho, que sea como mi novio eterno". Su cita era con Josep, de 53 años, comercial y residente a caballo entre Barcelona y Menorca.

"Nada más verlo he pensado: 'Es un señor'. Y yo quiero alguien más joven" fue la primera impresión de Loli. No tardó mucho en confesarle que hacía dos años que no trabajaba porque fue cuando le diagnosticaron el cáncer y estaba en tratamiento constante.

Josep no pareció muy impactado por la revelación aunque, justo cuando confesó que el tema de la autoayuda no le iba mucho, ella le contó que estaba haciendo un curso de coaching. En realidad, a él le tocaba el tema del cáncer muy de cerca, pero prefirió no hablar de ello en una primera cita: "Se me murió una hija y mi hermana de cáncer, ¿pero para qué se lo voy a decir?".

Hablando de aficiones, Josep le contó que era muy de hacer ocio en casa, leyendo un libro o escuchando música, y a Loli no le hizo mucha gracia: "Yo todo eso no lo quiero hacer". A él le pareció cómico ver que ella necesitaba lupa para leer: "Por eso quieres a alguien más joven, para que te lea".

A esas alturas, Lolia tenía clara su impresión sobre la cita: "No tengo nada que ver con él y no ha habido chispa". Después de confesarle su secreto para no cabrearse ("¿Sabes que la gente que se pone Bótox se enfada menos?"), les tocó tomar una decisión y Josep rechazó una segunda cita porque veía que ella estaba buscando "otro tipo de hombre". Ella coincidió y él se despidió deseándole mucha suerte en la vida.

