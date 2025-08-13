Macaulay Culkin revela el guion que dejó pasar y que habría cambiado su carrera para siempre

Si en los años 90 nos hubieran dicho que había un Culkin que iba a ganar un Óscar, pero no sería Macaulay, no nos lo habríamos creído. Desde 'Solos con nuestro tío' en 1989 hasta 'Niño rico' en 1994, fueron cinco años totalmente gobernados en el mundo del cine por el carisma del actor, que ahora sobrevive como puede, pero sin terminar de encontrar ese retorno soñado y por todo lo alto por el que sigue peleando.

A otro perro con ese Wes-o

Durante casi una década, Culkin se hartó de la industria y anunció a todo el mundo que se había retirado de la actuación. Con la llegada de la adolescencia decidió alejarse de los platós en lo que él creía que sería un adiós para siempre, y eso le llevó, como ha confesado comiendo alitas en el programa de YouTube 'Hot Ones', a meter la pata hasta el fondo dejando de leer el que habría sido uno de los guiones más importantes de su carrera.

Estuve retirado durante seis o siete años. Simplemente fui al instituto, me casé demasiado joven, cosas así. Era muy bueno leyendo. Leía los guiones con voracidad, pero hay un par que se me escaparon. Recuerdo que dos años más tarde, estaba limpiando la casa, tirando los guiones viejos, y entonces vi que el que no leí fue 'Academia Rushmore'.

Obviamente, la película ya se había rodado y estrenado para entonces, y fue el debut de Jason Schwartzman, que después se ha vuelto uno de los actores fetiche de Wes Anderson. Por supuesto, Culkin se lamentó profundamente de no ser él: "Pensaba 'Ay, joder. Probablemente podría haber hecho ese', aunque no puedo imaginar a nadie que no sea Schwartzman en ese papel. Pero al mismo tiempo decía 'Oh, tío, habría sido un bizcochito'".

Culkin, por cierto, por fin tiene una oportunidad de oro de volver por la puerta grande en la temporada 2 de 'Fallout', un cambio importante en su carrera que, con suerte, afianzará las buenas críticas que ya recibió en 2001 por su papel en 'American Horror Story: Double Feature'. ¿Quién sabe? Quizá Wes Anderson siga teniendo su teléfono a mano. Si algo le gusta a Hollywood es un buen retorno inesperado.

En Espinof | 'Mi chica': llega a Filmin este tierno clásico de los 90 que siempre nos hará llorar con ESA escena

En Espinof | Las mejores películas de 2025