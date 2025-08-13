En 'Solo asesinatos en el edificio' muere hasta el apuntador y el tráiler de la temporada 5 presenta un nuevo caso para la estupenda comedia de misterio de Disney plus

Vivir en el emblemático Arconia está desde hace años considerado como factor de riesgo y es que no se libra ni el portero de ser asesinado. La temporada 5 de la estupenda 'Solo asesinatos en el edificio' se estrena el próximo 9 de septiembre en Disney+ y ya podemos disfrutar de su tráiler.

Como ya se adelantó al final de la temporada 4, la nueva víctima resulta ser Lester, el portero del edificio encarnado por Teddy Coluca. Una muerte dictaminada como accidental, algo que no convence para nada al trío de podcasters interpretados por Selena Gomez, Steve Martin y Martin Short quienes empezarán a investigar qué ha pasado.

Lluvia de estrellas

De esta manera, y según la sinopsis oficial, Charles, Oliver y Mabel descubren una peligrosa red de secretos que conectan a los misteriosos residentes del Arconia con mafiosos de la vieja escuela y multimillonarios. Multimillonarios encarnados por, por supuesto, estrellas invitadas de la talla de Christoph Waltz, Logan Lerman y Renée Zellweger.

No son los únicas caras que veamos en esta quinta temporada: Meryl Streep, Da'Vine Joy Randolph, Richard Kind, Nathan Lane, Bobby Cannavale, Téa Leoni, Keegan-Michael Key, Beanie Feldstein, Dianne Wiest, Jermaine Fowler y muchos más acompañarán al reparto principal en lo que prometen la temporada con más estrellas invitadas hasta el momento.

Lo que no sé hasta qué punto es bueno. Menos mal que el guion de la serie sigue siendo muy entretenido, pero tampoco podemos "sostener" la promoción de la serie con un aluvión de estrellas. En cualquier caso, sigo confiando en el trabajo de Steve Martin y John Hoffman, a ver con qué giros nos sorprenden.

En Espinof | Las mejores series de Disney+ en 2025

En Espinof | Las mejores series de intriga y suspense en streaming