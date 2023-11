'Basado en una historia real': la hilarante comedia con Kaley Cuoco recoge el guante de 'Solo asesinatos en el edificio' y le da un giro (aún) más absurdo a los true crime

Es algo inevitable, entrando tan solo en los primeros minutos de 'Basado en una historia real' (Based on a True Story), comedia recién estrenada en Movistar Plus+ (originaria de Peacock), no pensar en una suerte de 'Solo asesinatos en el edificio' con la obsesión que padece su protagonista por los podcast de true crime y, bueno, el hecho de que quiera grabar la siguiente gran sensación del género.

Esta protagonista es Ava, encarnada por Kaley Cuoco, agente inmobiliario casada con Nathan (Chris Messina) ex jugador y ahora entrenador de tenis. Las circunstancias de la casa hará que se forjen cierta amistad con Matt (Tom Bateman), su fontanero.

Aquí creo que es inevitable entrar en el giro, que se presenta durante la segunda mitad del primer episodio y es que la pareja termina descubriendo que su fontanero es en realidad "El descuartizador del Westside", el activo asesino en serie del que todo el mundo habla. Pronto surge una idea tan absurda como tentadora y peligrosa: ¿y si logran convencerle para hacer un podcast contando su historia?

Podcastea como puedas

Claro, quizás lo que no han pensado tan bien la pareja es el paso intermedio que hay entre convencer a un psicópata y probar las mieles del éxito y la primera mitad de esta temporada 1 (está renovada ya para una segunda) se dedicará a explorar la complejidad de la relación de unos y otros y las prioridades que tienen en una sociedad obsesionada, como Ava, con los asesinatos y los asesinos.

Hay, en ese sentido, mucho toque de ironía y sátira... algo que ya de por sí esperamos teniendo en cuenta que Craig Rosenberg, su creador y showrunner, viene de la factoría de series de Seth Rogen y Evan Goldberg como productor ejecutivo y guionista tanto de 'The Boys' como de su spin-off 'Gen V'.

Se nota también ese toque de humor negro y un retrato de personajes que no es demasiado favorecedor. De hecho, si lo pensamos un poco, ni Ava ni Nathan son seres de luz ni sus amigos son buenas influencias, es más, algunos son hasta desagradables. Parece que, en este sentido, a Cuoco le ha cogido el truco a hacer de personajes (como en 'The flight Attendant') algo cansados de la vida y con tendencia a tomar malas decisiones.

Sacrificar lo profundo en pro de la comedia

Quizás el mayor problema que tiene 'Basado en una historia real' es que el guion no logra rascar la capa superficial de sus protagonistas... o, al menos, no le interesa a Rosenberg contar qué hay detrás de la mente criminal, calculadora y obsesionada por hacer el mejor trabajo posible de Matt. Si bien entiendo que es en pro de la comedia, es algo decepcionante que no sea algo más que "gasolina" para la trama.

Lo que no es nada culpa de Bateman, el actor es todo un robaescenas a lo largo de la serie y desprende ese aire entre carismático y amenazador que requiere su personaje. Sin embargo, el buen trabajo en general de un reparto con ganas de jugar se ve algo desperdiciado por sacrificar la exploración de conflictos internos, de las insatisfacciones y el fondo que hay, por dotar de giros que mantengan viva la comedia.

En realidad esta tendencia ya se verbaliza en un episodio del tramo medio de la temporada, donde una presentadora de pódcast habla de la necesidad de que haya más asesinatos para mantenerse en la cresta de la ola. Aquí en la serie tenemos por un lado giros y por otro lado impactantes fantasías algunas sangrientas y otras sexuales que nos van acompañando durante el visionado.

En gran medida, 'Basado en una historia real' le interesa hablar de esa tentación con los impulsos y los pensamientos más oscuros que tenemos pero siempre recuerda que estamos en una comedia y se ciñe, quizás más de la cuenta, en sus esquemas. Esto hace que tengamos una comedia bastante divertida, quizás no desternillante, pero desde luego una con la que pasar un gran rato.

