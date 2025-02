'First Dates', una soltera italiana sorprende a su cita con un juguete BDSM. "El pelo me echa para atrás, pero se puede cortar"

Es habitual que los solteros de 'First Dates' traigan algún regalo para su cita. En el caso de Lisa, venía con segundas intenciones, para comprobar cómo reaccionaba Anton al ver que le traía una caja con un látigo y, si bien él se lo tomó bien, al final no la terminó de convencer porque no le gustaba su pelo.

Whiplash

Lisa tiene 27 años, es higienista dental, nació en Italia y vive en Palma de Mallorca: "Me hace falta alguien que me pare un poquito porque, si no, mando demasiado". Le contaba a Carlos Sobera que era muy "liberal y abierta", algo que "a los hombres les suele asustar". Para probar si su cita era tan atrevido como ella, le había traído un regalito en una caja: un látigo.

"Me siento más cómoda en el papel de dominatrix, las prácticas BDSM y llevar tú el control de la situación" confesó, justo antes de que su cita apareciera por la puerta: Anton, de su misma edad, animador y residente en Tenerife.

Aunque Lisa se decepcionó de saber que también era italiano: "No buscaba un italiano, no me acaba de convencer su forma de ser". Pero luego se llevó una grata sorpresa cuando Anton abrió el paquete y reaccionó positivamente: "Yo veo un látigo y me dan ganas de jugar, jamás una mujer me había sorprendido".

"Me ha gustado porque no se ha asustado" sonrió Lisa satisfecha mientras veía llegar a Anton a la mesa, que se llevó muy buena impresión de ella cuando la vio finalmente: "Me ha impactado bastante". En cuanto al físico, Lisa sí tenía una pega: "El pelo largo me echa para atrás, pero se puede cortar".

Él se lanzó a explicar cómo su trabajo le absorbía casi toda su vida social y a Lisa le echó un poco para atrás que solo hablara de sí mismo: "Se está centrando más en hacerse conocer que en conocerme". Ella le contó que buscaba una relación abierta y a él le gustó ver que tenía carácter.

Hablando de sexo, Lisa no quiso contarle sus fantasías sexuales porque ya tenía claro que físicamente no le cuadraba y no le iba a dar una segunda cita: "Es que no me ha gustado". Por ello, en el reservado se negó a darle un beso apasionado y Anton se tuvo que contentar con un breve piquito. Así pues, si bien él quería repetir con ella, Lisa le rechazó.

