'First Dates', un soltero de Madrid sorprende a su cita confesándole que ha tenido experiencias sexuales salvajes. "Me he hecho bótox"

Hay solteros a los que les da pudor hablar de sexo en 'First Dates' y otros que a la mínima se vienen arriba para sacar el tema. José Luis volvió al programa para tener una cita con Rodrigo y ambos congeniaron, en especial en lo que a experiencias sexuales variadas se refiere.

Cuestión de sexo

José Luis tiene 44 años y trabaja como instructor deportivo en Madrid: "Me han dicho que me parezco a Ricky Martin". Carlos Sobera pensó que se parecía más a John Travolta y alabó que cuidara tanto su aspecto: "Pues me he hecho de todo: bótox, pómulos, un poquito de mentón y labios, lo normal".

Rodrigo nació en Chile, vive en Sitges (Barcelona), tiene 43 años y trabaja como diseñador y camarero. "Me gusta físicamente para mí" fue la reacción de José Luis al verle, y él tenía sentimientos encontrados: "Sinceramente, creo que no es mi tipo, me gustan más morenos. Es guapísimo, a veces soy prejuicioso con la gente que se cuida mucho".

José Luis torció el gesto cuando Rodrigo le dijo que no iba al gimnasio, pero enseguida se recuperó del disgusto porque lo compensaba yéndose por ahí en bicicleta. El instructor se sinceró con él y le contó que había elegido esa profesión para subirse el ánimo, después de que falleciera su hermano hacía un tiempo.

"Soy de relaciones largas" le explicó Rodrigo, que había tenido una de 10 años con una chica y otras dos relaciones con chicos, de 6 y 7 años de duración respectivamente, aunque confesaba que prefería estar en relaciones con chicos: "El sexo es mucho más fácil, empatizas de otra forma".

El madrileño admitió que había estado casado con una mujer de su pueblo, pero fue más por presión social y al final prefirió dejarlo: "Hay que ser libres y no juzgar". "He tenido experiencias sexuales salvajes" relató cuando se pusieron a hablar de sexo en el Rasca del amor.

Rodrigo coincidió en que había hecho "locuras de todo tipo", "muchos tríos" e incluso cuartetos. En el fotomatón, el barcelonés se atrevió a darle un beso y a José Luis le gustó la sorpresa. Al final, ambos habían quedado encantados el uno con el otro como para repetir en otra cita y lo celebraron con otro beso.

