'First Dates', una soltera de Málaga no quiere nada con su cita después de ver lo que pide. "Yo estoy más bueno que un Kinder Bueno"

Hemos visto muchos conflictos en 'First Dates' por los temas más variopintos, pero pocas veces que dos solteros compitan por ver quién es más guapo. Bibiche y Ángel no tenían abuela, y ella además le hizo la cruz al ver que se pedía otro roncola "cargadito".

¡Qué guap@ soy!

Bibiche vive en Málaga, tiene 26 años y trabaja como modelo y azafata: "Yo brillo allá donde voy. La belleza que tengo me ha abierto muchas puertas". Le contó a Carlos Sobera que vino desde el Congo a los 12 años, que hablaba cinco idiomas y que le había ido muy bien en el amor: "Ningún hombre me ha rechazado, solo un niño en el instituto".

Ángel es un peluquero de Jerez de la Frontera (Málaga) de 29 años: "Yo soy un chico guapo, simpático, agradable... me quiero mucho, por supuesto". Explicó que allá donde iba, causaba sensación: "Yo me identifico con Julio Iglesias". Sin embargo, a su cita le causó más pronto otra cosa: "No me ha dado el impacto de querer arrancarle la ropa".

A él sí que le había parecido guapa y la acompañó encantado a la mesa. Allí, Bibiche le explicó que no bebía alcohol: "Lo he dejado este año, no es bueno". Ángel no compartía su postura porque "en Cádiz eran más fiesteros" y no podía decirle que no "a una copita".

Ángel le contó que nunca había tenido pareja, porque él siempre ha sido de "amor a primera vista, tiquitaca, pumpum, fuera". Ella le dijo que no toleraba los cuernos estando en pareja y él alabó su manera tan concisa de explicarse: "Es que además de guapa, soy inteligente" le guiñó un ojo. "Se lo tiene creído, pero no es malo" pensó Ángel.

En el momento en que Ángel pidió otro roncola "cargadito", a Bibiche le saltaron las alarmas: "Yo alcohólicos no, ¿eh?". "De vez en cuando, alguna copilla no pasa nada" quitó hierro al asunto. No lo arregló cuando se puso a quejarse a la camarera porque le habían traído la bebida sin limón, ya que a ella le pareció que lo había hecho con muy malas maneras.

La conversación volvió a girar en torno al físico de Bibiche ("Estoy muy buena y lo sabes") y él se sintió identificado con lo de que la gente se girara a mirarle por la calle: "Yo estoy más bueno que un Kinder Bueno". Al final, Ángel dijo que no a una segunda cita porque no era su tipo: "Estás muy bien físicamente, pero tienes que comprender que yo también estoy muy bien". Bibiche se empezó a reír y al final también coincidió en que no pegaban juntos.

