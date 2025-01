'First Dates', una soltera de Vigo no da crédito cuando su cita se pone a vacilarla. "¿Esto es real? No me creo nada"

La gente de 'First Dates' a veces rechaza escuetamente y otras se ensaña. En el caso de Víctor y África, a ambos les quedó claro que no eran muy afines, pero él sacó los cuchillos a última hora y ella no tuvo otra que contraatacar.

Los adultos contraatacan

Víctor es un cantante de 21 años que también trabaja como auxiliar sociosanitario: "Eres más bonico en persona que en la TV" saludó a Carlos Sobera nada más entrar. Le contó que había empezó cantando flamenco, luego se fue más hacia a la música urbana y ahora era "toda una figura pública en Almería", de donde procedía.

África tiene su misma edad, es monitora infantil y vive en Vigo (Pontevedra). Contaba que su afición a la música tecno le venía de familia: "Mi padre es DJ". Cuando vio a su cita, fue haciendo checks en su lista de requisitos: "Es guapo, bien. Tiene tatuajes, bien".

Se sentaron a cenar y él comenzó a contarle lo de ser "una figura pública" en su ciudad, algo que hizo que África levantara las cejas: "Yo no me lo creo, pero si él dice que sí...". Víctor continuó hablando de que si era famoso, que si tenía nosecuántas views en Instagram y ella asintió no muy convencida.

"Creo que tengo más salero que ella" pensó Víctor, poco antes de que África le retara a cantar y se arrancara a rapear allí mismo, sin dejar tiempo ni para respirar. Ella aplaudió por el logro, aunque "no era un estilo de música que le gustase" y también le descuadró saber que a él no le gustaba el tecno.

Hablando de exparejas, él dijo que "tenía mil novias por ahí", pero ninguna seria que presentarle a sus padres: "No hay número, no las cuento". "Lo veo un poquillo picaflor" pensó ella y se reafirmó en su impresión cuando él dijo que "le iban detrás" todas sus "pretendientas": "Llevo desde los 12 años que no he parado".

Casi se atragantó cuando él presumió de 22 centímetros: "¿Esto es real? No me creo nada". Justo en el momento en que pensaba que podría irse, Víctor salió con un micrófono y dio una actuación para todo el restaurante. En la decisión final, ambos rechazaron una segunda cita, pero a África le pilló totalmente de improviso la lluvia de pullas con la que él acompañó su decisión. Ambos empezaron a vacilarse medio en broma medio en serio, él acusándola de hablar mucho, ella de no vocalizar y al final se fueron antes de que la cosa se encendiera más.

