'First Dates', un soltero de Bilbao se harta y responde a las críticas de su cita. "¿Qué me trajeron, un butano?"

Está claro que en 'First Dates' prefieren traer a gente a la que se le noten en la cara sus verdaderas impresiones. A Merys no le había gustado Nacho por no ser delgado y no pudo reprimir su cara de disgusto durante toda la cena.

Dolor y dinero

Merys es empresaria y venezolana, vive en Zaragoza y tiene 65 años: "Soy independiente y a mí nadie me compra por una copa, me molesta eso". Consideraba que estaba de muy bien ver, aunque la gente no sabía valorar su "buen petróleo".

Nacho también trabaja como empresario, tiene 69 años y vive en Bilbao. Pese a que aseguraba haber tenido "mucha suerte con las mujeres", era ya la segunda vez que iba al programa porque su anterior cita le había rechazado por parecerse a su hermano.

No parecía que fuera a tener mucha más suerte en esta, porque Merys puso mala cara al verle: "¿Qué me trajeron, un butano? No me gusta gordo" confesó en las entrevistas, donde también se quejó de que su chaleco le parecía de camionero.

A Nacho no se le escapó la sonrisa de smile in pain de su cita: "He estado en muchas guerras, he perdido muchas batallas, pero es que esta está perdida ya". Le preguntó por qué estaba tan seria y ella le cambió de tema... aunque no perdió la oportunidad de lanzar una pulla sobre no pasarse con la comida.

"No debería comer tanto porque está demasiado gordo" se quejó ante las cámaras. Merys ya ni disimulaba su mala cara y fue bastante incómodo el momento en que él se puso a hablarle de que le gustaba "bajar al pilón" mientras ella se reía como si le dolieran los dientes.

Merys no soltó prenda y se ofendió de que pagaran a medias la cena. Nacho ya se imaginaba el percal que le esperaba: "Por la cara que ha puesto, no le ha faltado mucho para marcharse". Aun así, cuando Merys comenzó a rechazarle porque era "muy gordo para ella", él no se calló lo que tenía que decir: "Puedo tener algún kilo de más, pero los enfoques en la vida hay que hacerlos diferentes. No hay que entrar en el tema estético" concluyó, y les faltó calle para correr.

