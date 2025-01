'First Dates', una soltera colombiana se cabrea con Carlos Sobera por un comentario. "¿Puedo golpear al presentador?"

Las broncas de los solteros de 'First Dates' pueden escalar hasta lo inimaginable, pero en este caso fue Carlos Sobera quien tensó la cuerda con Sandra, que resopló cuando el presentador le hizo la broma de "plata o plomo".

No quiero más 'Narcos' en mi vida

Sandra tiene 33 años, nació en Colombia, vive en Madrid y trabaja como cuidadora: "Soy demasiado espontánea, hablo muy rápido y mucho". Carlos Sobera salió a recibirla y ya comenzó con mal pie haciéndole una broma: "Te escucho y me dan ganas de decir: 'Plata o plomo'". Ella resopló: "Ya me caíste fatal".

En las entrevistas, Sandra hizo énfasis en que ya estaba un poco harta de que Colombia siempre se relacionara con el narcotráfico: "Es un país enorme: tenemos esmeraldas, mujeres guapas, el mejor café del mundo...". Mientras le hablaba de cómo había terminado en España tras venir el año pasado de vacaciones, Sobera incidió en que le hacía gracia su acento y ella le increpó (de broma... en principio): "¿Puedo golpear al presentador?".

"Busco un hombre que no me diga 'plata o plomo'" le aseguró Sandra, aunque luego admitió: "A mí me gustan los chicos malos, pero siempre me va super mal, no quiero más chicos malos". Sobera le trajo a su cita: Raúl, de Alcalá de Henares (Madrid), dependiente y de 34 años.

"Está bien, un chico rubito, está guapito" pensó ella al verle aparecer. "Tiene una mirada preciosa" fue la primera impresión de él. Comenzaron a hablar y descubrieron que la exnovia de Raúl también era colombiana y de la misma ciudad que ella, y que Sandra era una fanática de Alcalá de Henares: "Yo lo amo, me fascina".

"Yo busco alguien que sea fiel, leal, que me respete... ¿pero por qué tengo que pedir algo tan básico?" se indignó Sandra cuando hablaron de lo que estaban buscando en una pareja, y a Raúl le pareció que podía decirse más alto pero no más claro: "Es que en eso se tiene que basar todo, no tienes que pedirlo. Yo aspiro a tener eso".

Los dos estaban encantados de ver que coincidían en los valores (y en que ambos roncaban), así que lo tuvieron claro en la decisión final: "Rotundamente sí" afirmó Raúl. "Yo también" coincidió Sandra, y se fueron juntos con planes ya para irse de viaje.

En Espinof | 'First Dates', un soltero de Arrabal del Portillo decepciona a su cita por no ser más joven. "El Tinder me echa humo"

En Espinof | Las mejores películas españolas de 2024