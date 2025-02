'First Dates', un soltero de Sevilla se queja de que su cita no sea más joven. "No, yo me encuentro como un toro"

Lo de que la edad solo es un número no es tan cierto para algunos solteros de 'First Dates'. En el caso de Julián, no soportaba la idea de que Carmen fuera un año mayor que él y tuvo claro desde el principio que no iba a ceder en ese tema.

La edad dorada

Julián viene desde Sevilla, tiene 73 años y es policía jubilado: "Los ojos míos le gustan a casi todas las mujeres que me miran". Le dijo a Carlos Sobera que buscaba una mujer "guapa y fiel"... aunque al parecer había un requisito más que justo es el que no cumplía su cita.

La aludida era Carmen, de 74 años, residente en Málaga y ordenanza jubilada: "No es para mí. Yo esperaba encontrarme a una mujer un poco más joven que yo y con el cuerpo de otra manera" pensó él en cuanto la vio entrar en el restaurante. Ella también tenía sus pegas al respecto: "Físicamente, me gustaría un hombre un poco más delgado, más alto".

El tema de la edad todavía le escoció más a Julián, cuando se enteró de que ella tenía (cuidado) un año más que él: "No me gusta que la mujer sea mayor". No tuvo ningún reparo en terminar confesándoselo a su cita: "Es la verdad. Lo que no quiero es una de 20 años. Una de 50 y algo... pues sí".

Carmen levantó las cejas ante semejante declaración de intenciones porque no sabía qué decir. "No, yo me encuentro como un toro" contestó Julián que le echó en cara con cierto resquemor que fuera mayor que él: "Un año" exclamó ella. "¿Te parece poco un año?" subrayó Julián.

"Se lo podría haber callado y ya está" pensó Carmen. Él continuó erre que erre con las pullitas hacia la edad y quiso jugar la carta de que era "muy activo para su edad": "Yo estoy más caliente que un revólver". Ella no tardó en hartarse de que Julián no le diera conversación y tenía claro que mucho futuro juntos no tenían.

Después de marcarse un bailecito incómodo en el reservado, fueron a la decisión final y Carmen ya iba con la idea de que Julián no le iba a dar una segunda cita, ni ella quería que se la diese. Eso sí, le recomendó que no siguiera buscando mujeres de 20 años menos, porque no le iba a ir muy bien: "Si quieres una cosa seria...".

