James Cameron quiere seguir haciendo 'Avatar' durante los próximos 20 años, y no solo para sacar dinero: "Nos ayuda a conectar con lo que hemos perdido"

Este mismo año se estrena 'Avatar 3', 'Fuego y Ceniza', pero James Cameron está decidido a seguir expandiendo la franquicia durante unos cuantos años más. El director tiene ideas para seguir en Pandora hasta dos décadas, completamente dedicado a lo que ya es la gran obra personal de su vida.

Y aunque ya sabemos que lo nuevo de 'Avatar' va a mover millones y millones, Cameron defiende que a él lo que le mueve es un objetivo más puro y mucho más abstracto (aunque necesario).

Es por el bien de todos

En una entrevista reciente con Rolling Stone, Cameron reveló que planea dedicar el resto de su carrera a la franquicia de 'Avatar'. Y es que ahora mismo hay dos películas más planeadas, con 'Avatar 5' prevista para estrenarse en 2031, pero lo que el director busca es dejar un impacto en el mundo con su obra.

"He justificado hacer las películas de 'Avatar' para mi mismo durante los próximos 20 años, no por cuánto dinero vayan a hacer, pero con el fundamento de que con suerte podamos hacer algo bueno", dijo Cameron. "Nos puede ayudar a conectarnos. Nos puede ayudar a conectar con aspectos que hemos perdido de nosotros mismos, que conectan con la naturaleza y respecta a la naturaleza y todas esas cosas".

"¿Creo que las películas son la respuesta a nuestros problemas humanos?", continuó el director. "No, creo que están limitadas porque la gente a veces solo quiere entretenimiento y no quieren un desafío así. Creo que 'Avatar' es una estrategia de caballo de Troya, que te mete en una pieza de entretenimiento pero entonces se pone a trabajar con tu cerebro y tu corazón, en cierta forma".

Cameron planea seguir trabajando en otras historias y ya está desarrollando las adaptaciones de 'Los diablos' y 'Fantasmas de Hiroshima", aunque parece que como director planea quedarse en Pandora con la historia de los Na'vi hasta que el cuerpo aguante. Y es que el propio Cameron admite que aunque algunos fans pueden estar decepcionado, el mundo de 'Avatar' le permite contar todas las historias que quiera y explorar todas las técnicas cinematográficas que se le ocurran.

"La gente siempre nos pregunta...¿Por qué seguís haciendo lo mismo? ¿Por qué [George] Lucas siguió trabajando en la misma cosa? ¿Por qué [Gene] Roddenberry siguió trabajando en la misma cosa?", explicó Cameron. "Porque cuando conectas con la gente, ¿por qué ibas a querer desperdiciarlo? ¿Por qué querrías empezar de nuevo con algo que podría no conectar igual?"

Habrá que esperar hasta el 19 de diciembre para la llegada de 'Avatar: Fuego y Ceniza'. Y si, además de los millones que recaudará en taquilla, de acuerdo a las previsiones, James Cameron también consigue su objetivo de dejar un legado inspirador.

