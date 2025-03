'First Dates', un soltero de Bilbao no quiere nada con su cita después de su confesión. "Llevo a la Pantoja tatuada"

Muchas veces es el físico lo que echa para atrás a los concursantes de 'First Dates' y otras son las revelaciones que surgen durante la cena. En el caso de David, no torció el gesto por la devoción de Rober por la Pantoja o la virgen del Rocío, sino por su aversión a las relaciones abiertas.

Hoy quiero confesarme

Roberto "Rober" tiene 56 años, es de Bilbao, trabaja como camarero y es fan de Isabel Pantoja desde hace mucho tiempo: "Cuando estaba soltera y no se había casado con Paquirri. Fíjate si soy fan de la Pantoja que la llevo tatuada". Le contó a Carlos Sobera que había adoptado un niño hace ya 26 años y fue hasta Ucrania a buscarlo.

David es ordenanza, tiene 45 años y vive en Langreo (Asturias): "Yo acabé de la hostelería en el psicólogo". Le explicó a Rober que había estado 14-15 años casado con un chico, pero terminaron dejándolo: "Soy muy poco convencional para todo".

"Me parece un pelín aburrido" fue la primera impresión de Rober, después de intercambiar un par de palabras con él. Tampoco le terminó de convencer que le gustara tanto viajar: "Yo para viajar me lo pienso 350.000 veces. Hacer la maleta, coger el tren, irnos de vacaciones... a mí me cuesta". Él era más de quedarse en casa y David, no tanto.

El asturiano también tenía claro que no pensaba tener hijos y se sorprendió cuando Rober le reveló que no solo se había tatuado a la Pantoja: "Yo tengo mucha fe en la virgen del Rocío, la llevo tatuada en el gemelo". "Respeto las creencias de cada uno, pero no las entiendo, yo no creo en nada" reflexionó David.

En el momento en que David le confesó que ahora mismo sería incapaz de tener una relación cerrada, Rober tuvo claro que tenían poco futuro juntos: "Yo por ahí no paso. Yo he hecho muchos tríos, y el que se quedó solo fui yo".

David le aseguró que él no buscaba a alguien que le fuera fiel sino leal, que estuviera en los momentos importantes, pero no consiguió convencerle. Al final, Rober rechazó una segunda cita achacándolo a la falta de chispa y a tener "la mentalidad demasiado abierta" y él coincidió en que no concebían del mismo modo ni la pareja ni el sexo.

