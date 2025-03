'First Dates', una soltera de Valencia alucina con la petición de su cita. "Si tienes alguna amiguita para mí"

El radar de mentiras de muchos solteros está particularmente afinado en 'First Dates'. Marina no se fiaba del todo de Michele y confirmó sus sospechas cuando se vino arriba a la hora de hablar de sexo y aseguró haber estado con casi 15 mujeres en una misma noche.

Swinging in the rain

Marina vive en Valencia, tiene 35 años y trabaja como comercial. Le contó a Carlos Sobera que le pirraban actividades como el barranquismo o la escalada, y que le estaba costando encontrar a alguien dentro del mundo de la noche: "Busco una pareja totalmente dedicada, algo serio".

Michele es italiano y también viene desde Valencia, tiene 41 años y es jefe de cocina. Al ver a Marina, quedó completamente deslumbrado: "La vi como una diosa, perfecta, lo que estaba buscando". Ella no estaba tan convencida: "Que sea italiano no me gusta mucho, porque he conocido a gente italiana y son muy romanceros".

Al comenzar la cena, Marina le contó que buscaba algo estable y que no le importaría tener hijos: "Cuando quieras, empezamos (a tenerlos)" le contestó Michele, medio en broma medio en serio. "Estoy preparado para más, soy muy fértil, me encanta el sexo..." continuó en las entrevistas.

Ella no terminó de creerse cuando el soltero le garantizó que "estaba sentando la cabeza": "No me llego a fiar, no me parece del todo sincero". Así que decidió plantearle la pregunta de con cuántas chicas había estado y Michele le contestó que seis, aunque ninguna relación de más de tres años.

Pasaron a contestar las preguntas del Rasca del amor y Marina se quedó boquiabierta cuando él le confesó que había llegado a tener ocho relaciones sexuales en una misma noche. Pero todavía le dejó más patidifusa al contarle que alguna vez había ido a sitios de intercambio de pareja: "He podido estar con 15 tías en una noche".

"Ese tipo de ambientes no me gustan nada y nunca iría" pensó ella, que tampoco se tomó a bien su siguiente comentario: "Quiero casarme contigo...o si tienes alguna amiguita para mí". Michele estaba encantado de la vida con ella y quería una segunda cita: "Tiene un puntito de diabla". Lamentablemente, Marina tenía claro desde hacía rato que le iba a dar un "next".

