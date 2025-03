'First Dates', una soltera de Mairena del Aljarafe le para los pies a su cita cuando se pasa de creído. "Me gustan talegueras, ni pijas ni chonis"

Muchos de los solteros de 'First Dates' tienen la autoestima por las nubes, pero hasta para eso hay un límite. Ni Jesús ni Macarena tenían abuela, pero ella le dio un toque de atención cuando él se pasó de la raya alabándose a sí mismo.

Sick of myself

Jesús tiene 31 años, trabaja en logística mientras oposita y viene desde Málaga. Le contó a Carlos Sobera que buscaba una chica que le entrara por los ojos y que "tuviera buen culo": "Si no es guapa de cara, no puedo ir de la mano con ella". Se definía como alguien juguetón, al que "le gustaba gustar": "Me ven de lejos y se piensan que soy un golfo, pero yo no tengo la culpa de tener esta cara y este cuerpo".

Macarena trabaja como estilista y camarera, vive en Mairena del Aljarafe (Sevilla) y tiene 27 años: "No sé si por el físico, pero huyen bastante (los chicos de mí)". Jesús no huyó, sino que le causó una primera impresión bastante buena: "Muy guapa de cara, tiene buen cuerpo y rollazo vistiendo".

"Los malagueños son unos creídos" pensó ella al saber de dónde era su cita, aunque accedió a hacer una excepción por esta vez. Macarena confesó que no quería tóxicos en su vida, porque ella tenía mucho éxito allá donde fuera y él coincidió: "Como dice mi abuela, bien o mal, pero que hablen".

Si bien los dos cumplían con los requisitos físicos que buscaban, a Macarena le dio un poco de miedo que le perdiera la chulería: "Este es el típico chulito que te va a comer la oreja". "Me gustan las tías talegueras, ni pijas ni chonis" explicó él.

"En la ingle tengo un ave fénix y su cola termina donde empieza la mía" le reveló Jesús sobre sus tatuajes y Macarena no tenía claro si tenía más ganas de verlo o de no verlo. "Si me dices que soy feo, te digo que tienes que ir al oculista" lanzó él, y a ahí sí que ella le recriminó que se había pasado de creído.

Jesús tuvo que preguntarle a la camarera qué era una zona erógena, pero eso no disuadió a Macarena de venirse arriba en el reservado, donde apagaron las luces y se besaron apasionadamente: "No tiene un culo perfecto, pero es bonito" dijo él. Al final, ambos accedieron a una segunda cita.

