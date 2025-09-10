A 'Expediente Warren' le queda mucha vida. Se está preparando una serie para HBO Max y sus guionistas vienen de Marvel y 'Star Wars'

Esta pasada semana, durante la premiere de 'Expediente Warren: El último rito', Jason Blum, presidente de Blumhouse, dejó claro que era el episodio final de su saga... solo para añadir después "De la fase 1". En el momento sonó críptico, pero no ha pasado mucho tiempo antes de saber a qué se refería: después de conseguir el tercer mejor estreno de terror de la historia, la cosa no podía terminar aquí.

Warren, Warren, caballito

Resulta que HBO Max está preparando una serie basada en la franquicia, que, según ha informado Variety, tendrá a Nancy Won como showrunner. Esta es la primera gran oportunidad de la guionista y productora, cuyo trabajo hemos visto en 'Jessica Jones', 'Supernatural' o 'Pequeñas cosas hermosas'. Es una decisión, desde luego, sorprendente, especialmente teniendo en cuenta que Won no tiene una experiencia tan dilatada.

La noticia del spin-off televisivo ya saltó en 2023, pero parecía el típico globo sonda que no llegaba nunca a nada específico. De hecho, no habíamos tenido noticia alguna del desarrollo de la serie de 'Expediente Warren' durante dos años y medio, hasta ahora, y obviamente aún no sabemos siquiera si Vera Farmiga y Patrick Wilson, después de decir adiós a sus personajes, volverán tras ver el clamor popular.

Junto a Won como showrunner tendremos a Peter Cameron y Cameron Squires como guionistas, que ya habían coincidido en 'Bruja Escarlata y Visión' y 'Agatha, ¿quién si no?'. El primero es bien conocido en Marvel por 'Caballero Luna' o 'La maldición del hombre lobo', mientras que el segundo ha hecho sus pinitos en 'The Acolyte' y 'Gen V'. ¿Será suficiente para desenmascarar el misterio de los Warren?

