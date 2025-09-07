'Expediente Warren 4' acaba de hacer historia en cines: 'El último rito' supera todas las expectativas y destroza el récord de la saga

El universo Warren hace ya tiempo que se convirtió en la saga de terror más taquillera de la historia, pero esta franquicia todavía tenía mucho que cines en salas, ya que 'Expediente Warren: El último rito' acaba de superar todas las expectativas que los expertos tenían en ella. En concreto, el largometraje de Michael Chaves ha destrozado el récord del mejor estreno de la saga.

Los expertos apuntaban hace unos días que 'Expediente Warren: El último rito' iba a superar los 40 millones de dólares en taquilla durante su primer fin de semana en las salas de Estados Unidos, con algunas fuentes incluso diciendo que podría irse más allá de los 50. Pues bien, solamente el viernes ya consiguió 34,6 millones y esa cifra se ha ido hasta los 83 millones durante sus tres primeros días en cines. Se habían quedado muy cortos.

Arrasando con todo

Esos 83 millones de dólares suponen el mejor estreno de la saga con mucha diferencia. Para que os hagáis una idea, el récord estaba hasta ahora en manos de 'Expediente Warren: The Conjuring', que sumó 41,8 millones hace ya 12 años. Si ampliamos todo incluyendo los spin-offs, entonces la marca a batir eran los 53,8 millones que había conseguido 'La monja' en 2018. Ni siquiera hay competición.

Es verdad que 'Expediente Warren: El último rito' es también la película más cara de la saga con un coste de 55 millones de dólares -el récord hasta ahora estaba compartido por 'Expediente Warren: El caso Enfield' y 'Expediente Warren: Obligado por el demonio' con 40 millones-, pero es que ese dato aquí da sencillamente igual.

De hecho, la gran duda ahora está en saber cuál será el techo en taquilla para 'Expediente Warren: El último rito', pues solamente un milagro va a impedir que también es convierta en la más taquillera de la saga. Para ello hay dos objetivos a batir, el primero los 321 millones 'El caso Enfield', mientras que el segundo está en superar los 366 millones de recaudación mundial de 'La monja'.

Por lo pronto, 'Expediente Warren: El último rito' suma ya unos ingresos mundiales por valor de 187 millones de dólares, ya que ha sumado otros 104 millones en el resto del mundo. Un estreno arrollador que deja claro que existía mucho interés entre el público por ver la entrega final de la saga encabezada por Patrick Wilson y Vera Farmiga.

En Espinof | El mejor orden para ver todas las películas de 'Expediente Warren': una guía para no perderse en este universo de conjuros, muñecas poseídas y monjas diabólicas

En Espinof | Las 21 mejores secuelas de la historia del cine de terror

