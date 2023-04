'Expediente Warren' será una serie de Max: el universo de terror de James Wan continuará dando sustos en televisión

Una de las grandes franquicias de terror de este siglo tendrá una extensión televisiva. 'Expediente Warren' (The Conjuring) se convirtió en una franquicia iniciada por el director James Wan en 2013 y hasta ahora ha tenido ocho largometrajes. Ahora, una serie está en desarrollo con Wan y Peter Safran produciendo para la plataforma Max de Warner Brother, recientemente renombrado.

Más casos de los Warren

Todavía no se sabe mucho sobre esta posible serie salvo que “continuará la historia establecida en los largometrajes”, lo que da muchas posibilidades, puesto que hay ya muchas películas que componen el universo Conjuring. El hilo principal son los demonólogos de la vida real Ed y Lorraine Warren, quienes son interpretados por Patrick Wilson y Vera Farmiga respectivamente y han aparecido en cuatro de las películas, más pequeños cameos en otras dos. La muñeca Annabelle es otra parte importante de este mundo de fantasmas y demonios con su propia trilogía.

'La maldición de La Llorona' está dentro del universo por los pelos y 'La monja' es su entrega más exitos, tanto que tendrá una secuela el 8 de septiembre. También se está desarrollando una cuarta película principal de 'Expediente Warren', protagonizada por Wilson y Farmiga que parecía ser la última entrega de esta exitosa franquicia de terror. Pero ahora Warner Bros. ha abierto una nueva puerta, quizá animados por el desarrollo de 'Welcome to Derry', la serie de terror precuela de 'It'.

James Wan también está en conversaciones para ser productor ejecutivo de la serie con Atomic Monster y The Safran Company producirá. No hay nada concreto sobre la serie o noticias sobre si Wilson y Farmiga regresarían, pero podría finalmente explorar el museo de los Warren, objeto a objeto, al estilo de la reivindicable 'Viernes 13: la serie'.

En Espinof | Guía del universo Warren: ponemos en orden el caos de conjuros, monjas y muñecas diabólicas