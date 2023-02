"Es una historia épica que va más allá de las películas". HBO Max da luz verde a la serie precuela de 'IT' y tenemos nuevos detalles

Pennywise volverá a HBO Max, algo que hasta ahora era solo una posibilidad, ahora es oficial, ya que, según THR, la plataforma ha dado por fin luz verde encargando oficialmente una temporada de la serie 'Welcome to Derry', que seguirá basándose en la novela de terror 'It' de Stephen King, que dio dos películas que pegaron fuerte en taquilla, con la primera ganando 700 millones en todo el mundo en 2017 y su secuela de 2019 recaudando 473 millones en todo el mundo.

Una expansión del mundo de las películas

Los cineastas Andy Muschietti y Barbara Muschietti, detrás de las exitosas adaptaciones a la pantalla grande, se unen a Jason Fuchs, co-productor de 'It: Capítulo 2', están a bordo del proyecto de Warner Bros. Television, con Andy dirigiendo varios episodios de la serie, incluido el primero. El título de la serie, 'Welcome to Derry', es provisional. No hay muchos detalles creativos salvo que será una precuela de las películas prometiendo “expandir la visión” de estas.

Fuchs escribirá el primer episodio, que se basa en una historia que ha concebido junto a los Muschietti, y también será co-productor ejecutivo del proyecto junto a y Fuchs y Brad Caleb Kane. El guionista ha comunicado que:

“Poder regresar al mundo de mi novela de terror favorita de todos los tiempos y ayudar a desarrollar el singularmente brillante universo cinematográfico creado por Andy y Barbara es más que la oportunidad de mi vida, es un sueño hecho realidad, o tal vez más. apropiadamente, una pesadilla”.

Stephen King, que siempre ha apoyado las películas de Warner, ha emitido un comunicado oficial diciendo que:

“Estoy emocionado de que la historia de Derry, la ciudad más embrujada de Maine, continúe, y me alegra que Andy Muschietti vaya a supervisar las aterradoras festividades, junto con un grupo de expertos que incluyen a su talentosa hermana, Barbara ¡Globos rojos por todas partes!”

Los Muschietti, quienes también habían prometido un montaje especial de las dos partes de 'IT', han hecho un comunicado.

“Cuando éramos adolescentes, nos turnábamos para leer capítulos de It de Stephen King hasta que el grueso libro de bolsillo se desmoronaba. Es una historia épica que contiene múltiples tramas, mucho más allá de lo que podríamos explorar en nuestras películas. Estamos ansiosos por compartir las profundidades de la novela de Steve, en todo su corazón, humor, humanidad y horror”.

Todavía no hay información sobre el reparto de la serie, y no se ha confirmado si Bill Skarsgard regresará como Pennywise, aunque es de esperar que así sea, ya que, supuestamente, la serie incluye la historia de origen del payaso, que comenzará en la década de 1960 presumiblemente 27 años antes de los eventos de las películas, el ciclo del ser. Sarah Aubrey, directora de contenido original de HBO Max ha expresado:

“Estamos encantados de continuar con esta icónica franquicia con los brillantes Andy y Barbara Muschietti, Jason Fuchs y Brad Caleb Kane. Esta precuela expandirá el lienzo narrativo de It y llevará a los fanáticos más profundamente a la aterradora y fascinante ciudad de Derry”.