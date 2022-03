‘It’ tendrá precuela: HBO Max trabaja en una serie que explorará los orígenes de Pennywise bajo el título de ‘Welcome to Derry’

Ya han pasado cerca de tres años desde que Andy Muschietti nos brindó el cierre de su interesantísima —que no perfecta— aproximación al universo de Stephen King con 'IT. Capítulo 2'. Ahora, después de reportar beneficios que colindan los 1.200 millones de dólares entre ambas partes, parece que la gente de WarnerMedia tiene intención de continuar explotando la jugosa franquicia en una precuela televisiva.

¡A flotar se ha dicho!

Según ha informado Jeff Sneider, insider de la industria hollywoodiense, en su newsletter The Ankler, HBO Max ya se encuentra sumergida en el proceso de desarrollo de 'Welcome to Derry'; una serie que contará "la historia de orígenes de Pennywise, así como el inicio de la maldición de 27 años que asola el pequeño pueblo de Maine".

Gracias a Variety, que ha indagado en el tema, hemos conocido que la precuela se ambientará en los años 60, en paralelo a lo que vimos en los eventos del primer capítulo cinematográfico. Además, ha trascendido que Andy Muschietti, responsable de los dos largometrajes de 'It' estrenados en 2017 y 2019, dirigirá el piloto y hará las veces de productor ejecutivo junto a Barbara Muschietty y Jason Fuchs, quien también se encargará del guión.

Durante una entrevista con el medio Gizmodo concedida hace un par de años, Muschietty ya comentó las enormes posibilidades que encierra la mitología del maestro del terror literario.

"La mitología es algo que siempre tiene oportunidades de ser explorado. Ha estado en la tierra durante millones de años. Ha estado en contacto con los humanos durante siglos, cada 27 años. Así que puedes imaginarte la cantidad de material que hay. Siempre es emocionante pensar en explorar esta mitología llegado el momento. Es muy emocionante. Pero, por momento, no hay nada sobre la mesa.

Estaremos al corriente de cualquier novedad al respecto, pero dada la temprana fase en la que se encuentra ‘Welcome to Derry’, tocará armarse de paciencia. Veremos qué nos depara el relato que están cocinando los Muschietti y Fuchs.