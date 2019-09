'It. Capítulo 2': 27 guiños, homenajes y detalles para disfrutar a fondo la adaptación de Stephen King

'IT: Capítulo 2’ (It Chapter Two, 2019) es la conclusión del inicio de un viaje empezado hace unos cuantos años, cuando Warner iba a cobijar la extraña versión de Cary Fukunaga del gran libro de Stephen King. Pasando el testigo directamente a Andy Muschietti, la película se convirtió en un gran éxito de taquilla, el mayor del cine de terror en la historia, y consiguió que se pudiera completar esta otra mitad de la historia.

Para muchos, esta conclusión no ha sido del todo satisfactoria, para otros, les ha dado todo lo que esperaban y más. Lo que está claro es que con sus casi tres horas de duración alberga una buena cantidad de temas, detalles y guiños internos, tanto a su predecesora como a la novela, que no son fáciles de apreciar en un solo visionado. Por lo que merece la pena detenerse en algunos de ellos y explorar tanto los flecos a priori sueltos como los easter eggs que nos presenta. Por supuesto, hay una buena cantidad de SPOILERS.

El asesinato de Adrian Mellon

Este incidente escabroso, un asesinato homófobo nada más empezar la película, está siendo objeto de críticas y controversias argumentando que pese a la “buena intención” de la escena (sic) luego no se ve ninguna conexión con la trama, no se desarrolla en absoluto ni el asesinato tiene ninguna validez “redentora” salvo mostrar una escena violenta. Por supuesto, es un momento duro, difícil y arriesgado para un blockbuster de terror, pero su plasmación en pantalla tiene que ver con la adaptación fiel de la novela, ya que es el inicio del libro.

Dado que en la novela no tenemos pista ninguna de quién es el responsable, nada más empezar, queda como un inicio más misterioso y espeluznante. Pero en la película tiene una función aún más significativa: marca el regreso de Pennywise, un monstruo que creíamos desaparecido. Y lo hace como suele hacerlo, aliándose con el mal de Derry, es decir, los peores bajos instintos, el abuso y la enfermedad que arrastra el pueblo desde que ESO vive en sus entrañas. No por casualidad, Stephen King se basó en un caso real de su propio pueblo.

Además, dentro de la narrativa, cumple una función especular clara con el perturbador bullying infantil que sufre Ben en otro puente, en la primera ‘IT’ (2017), que mientras sucedía tenía la complicidad de dos personas que pasan en coche con un globo rojo, es decir, en comunión con el payaso. Por ello, la escena es tremendamente elocuente para lo que viene después y los temas tratados por la dupla de films, en dónde los marginales, representados por el club de los perdedores, son repudiados. Adrian también es un perdedor que no logra salvarse.

La homosexualidad de Richie Tozier

Unido al tema anterior, está uno de los cambios más notorios del libro, que es convertir a Richie en un personaje lgtbi que no ha salido del armario. De nuevo se reciben críticas del colectivo por su representación tendente a lo antiguo. La ocultación de algo que ya debe estar superado. Sin embargo, queda de manifiesto de forma suficiente durante la película los problemas que le causa su autodescubrimiento en la infancia y las secuelas castradoras del trauma. Es decir, su película va de eso.

Esto se une de forma cristalina cuando el cadáver de Adrian Mellon se le aparece a Richie para darle su propia esquela para ser directamente abordado por Pennywise— su miedo eran los payasos, a secas— y acosarle con un miedo mucho menos grotesco y monstruoso. “Sé tu secreto, tu pequeño sucio secreto” le canta. Demostrando que, precisamente, el mayor miedo actual de Tozier es salir del armario, algo lógico habiendo sido criado bajo la constante amenaza. Su círculo se cierra cuando su mejor amigo, Eddie, se revela como algo más, cuando repasa sus iniciales en el puente.

Con todo, hay pocos indicios en el libro de esta revelación, pero no es completamente ajeno a la obra. Hay algunos detalles que sugieren que Tozier podría estar proyectando su represión en sus múltiples exabruptos sexuales, semánticos y físicos en su madurez, pero si es así es algo mucho más encriptado de lo que pueda parecer. En realidad, la idea de un Richie Tozier gay viene de una de las versiones del guion de Cary Fukunaga, que aquí han liberado ya en la madurez.

La madre/mujer de Eddie

El síndrome de Münchhausen por poder que padece Eddie le hace ser un germófobo e hipocondríaco, y de ahí aparecen todos los traumas que se convierten en el leproso o una sala llena de jeringuillas y goteros sangrientos. Sin embargo hay una relación edípica que puede inferirse de esa relación enfermiza que nunca se ve hasta el inicio de ‘It Capítulo 2’, cuando vemos que la mujer de Eddie está interpretada… por Molly Atkinson, la misma actriz que hace de Sonia, su madre en ambas entregas.

Ben, el arquitecto

Cuando se nos presenta a Ben maduro hay tres detalles a considerar. El cameo del Ben Original, el actor Brandon Crane discute un plano con uno de los socios y hace referencia a poner refuerzos en tres sitios, de la misma manera que lo comentaba su personaje cuando los perdedores trataban de hacer su presa y él les ayudaba. El discurso del Ben de esta versión es una referencia directa a la caseta que les hizo, que tendrá un papel fundamental en su confrontación final con Pennywise.

El retrato de Beverly Marsh y Tom Rogan

Como el mural de los gánsters de la primera película, que escondía a una aparición de Pennywise pintado, en la casa de la Beverly adulta, al principio de la película, se oculta otra aparición del payaso diabólico. El retrato del personaje de Jessica Chastain y su marido (que se intuye obra de este, un narcisista controlador) esconde una figura amenazante sobre Tom, implicando que la influencia de ESO ha seguido a Bev hasta su madurez, o referenciando la posesión del hombre por la entidad presente en la novela.

El puzzle de Stan.

En la novela Stanley es un Boyscout con inquietudes naturalistas, aficionado a la ornitología, utiliza su conocimiento sobre aves para ahuyentar sus miedos. En la película no se hacía mucho hincapié en eso, pero sí se dota al personaje de una naturaleza detallista, ordenada y madura. En ‘IT Capítulo 2’ se hace homenaje a esa afición con el puzzle que realiza en el momento en el que le llama Mike.

Richie Tozier, estrella del SNL

Bill Hader, el actor que hace de Richie Tozier, que sirve de alivio cómico de muchas de las escenas de terror es un humorista americano muy conocido y, como el personaje que interpreta, tiene un reconocido recorrido como stand up comedian, con monólogos e imitaciones.

La habitación del ático

La novela de Bill Denbrough que va a ser adaptada por Warner, la productora de ‘IT’ en el mundo real, hace referencia al temor del sótano de Georgie, referida aquí a un desván, sin embargo, en el set podemos ver varios cadáveres envueltos, la presencia de Audra ensangrentada nos hace recordar, de nuevo a ‘Carrie’ (1976) y a Beverly ensangrentada, mientras que en la versión de los 90 era Audra la que quedaba envuelta, junto a otros ‘flotando’ en el macroverso, por la seda de la araña.

El filete en la alcantarilla

Dentro de la institución psiquiátrica de Derry, se emiten unos dibujos animados antiguos en la televisión. El clip pertenece a ‘Tom and Jerry: The Truce Hurts’ (1948), en el que los protagonistas van tras un filete que cae en una alcantarilla. No solo representando el barquito que se le pierde a Georgie, sino al propio niño, y lo que significa su cuerpo para el payaso. Carne.

Algo pasa con Meg Ryan

Richie vuelve a visitar la sala de juegos donde había jugado al primer Street Fighter, el clásico juego de los años ochenta. En la pared, detrás de él hay un póster de ‘Tienes un Email’ ( You Have Got Mail, 1998). Esta es la segunda vez que Meg Ryan aparece en la película, como ya que en el prólogo, Adrian grita a los matones: " Me ha llamado Meg Ryan, quiere que le devuelvan la peluca".

El cadáver de Patrick Hockstetter

‘It Capítulo 2’ está lleno de adaptaciones más o menos literales del libro, una de ellas es la aparición del muerto viviente de** Patrick Hockstetter** a su amigo Henry Bowers. El muerto conduce el coche que le lleva hasta los perdedores, además de una referencia a los amigos asesinados en el auto por Bowers —escena eliminada de ‘IT’— una imagen afín a la imaginería Heavy metal y de la cultura de los Monster Trucks, que suelen anunciar monstruos conduciendo coches. El muerto como influencia aparece también en ‘Cementerio de Animales’ (Pet Sematary, 1989), una de las obras de King favoritas de Andy Muschietti.

Las galletitas de la suerte.

La escena del restaurante chino es una de las grandes mejoras respecto a la versión de los 90, con una serie de apariciones de “aviso” que conectan más con las descritas en el libro. Además de añadir la “lava negra” de la casa Neilbot al conjunto, hay una aparición de un bebé mutante que puede hacer referencia al pasaje que no se ha incluido en esta versión, que hace referencia a la falta de descendencia de todos los perdedores. El ala de murciélago que se le aparece a Richie se corresponde a la bandada que saldrá de la boca de la estatua gigante.

En cuanto al pequeño pollito que se arrastra, en la miniserie se aparecía a Mike Hanlon, pero también faltaba la visión previa que le hacía verlo. Su aparición es un ave rock gigante, una especie de Rodan, el pájaro de las películas de Godzilla. En esta adaptación se infiere que él ve al ave cuando tiene los viajes psicodélicos con los indios, que es la forma en la que le veían ellos. Richie ve un ojo con tentáculos, referencia al de la novela, una versión del de la película ‘El ojo. La criatura de otro mundo’ (The Crawling Eye, 1958).

La llegada de ESO a la tierra y la tortuga

El momento en el que Mike Hanlon lleva a Bill Denbrough a su casa y le da una droga, tiene la visión de la llegada de ESO a la tierra, en una simplificación de la visión que tienen los niños en el libro. En ambas ven cómo llega y se instala en las entrañas de lo que luego será Derry. En la visión, Bill ve cómo le dan a Mike una especie de tubérculo lisérgico llamado ‘Maturin’, el nombre de la tortuga que en la novela funciona como némesis de IT. También aparecen tortugas más adelante, en la escuela. Se supone que una escena eliminada la mostraría.

Michael J. Fox

Dentro de la caseta, además de un póster de ‘Jóvenes Ocultos’, hay un póster del actor juvenil de moda en los 80, Michael J. Fox, que posa con la guitarra que tocaba en ‘Regreso al Futuro’ (Back to the Future, 1985). La foto pertenece a la mítica portada de la Rolling Stone de diciembre del 87, con él de protagonista. Por lo que coincide con las fechas de la primera película.

Los cameos y las metareferencias a la obra de Stephen King

Aunque podéis encontrar mucha más información aquí, las apariciones de invitados al rodaje de ‘It Capítulo 2’, además del Ben de la miniserie original, tienen, sobre todo, a directores de cine. Muschietti aparece en la farmacia, Adrian Mellon está interpretado por Xavier Dolan, El director de la película basada en la novela de Bill Denbrough es Peter Bogdanovich y el tendero de la tienda de antigüedades Stephen King, — también fue director de cine por una vez— que hace las veces de Stan Lee como creador absoluto del universo de ESO, bromeando con el cliché de que todas sus novelas tienen finales flojos. Además, la matrícula de Christine (CQB 241) de la adaptación de Carpenter cuelga sobre el mostrador.

A Muschietti le gusta ‘El resplandor’

Aunque Stephen King no sea gran fan de la adaptación de Stanley Kubrick, a Muschietti no le ha dado miedo poner referencias por doquier a aquella. Desde la forma en la que avanza el agua en la tubería en el flashback de Henry Bowers, similar a la forma que cae la sangre de los ascensores al estampado del monopatín desgastado del niño que encuentra Bill, similar al de la moqueta del Hotel Overlook.

Cuando Beverly va a visitar el hogar de su infancia está habitada por la Sra. Kersh. King nombró al personaje Sra. Kersh en honor a Irvin Kershner, el director de ‘El imperio contraataca’ (The Empire Strickes Back, 1980) que se filmó en el mismo estudio y al mismo tiempo que ‘El resplandor’ , y King incluso visitó el set. Además, la música en la casa de Mrs Kersh, similar a la del plano final de ‘El resplandor’, y su forma de vieja desnuda en la misma escena recuerda a la habitante de la 237 (el marco redondeado de la pared no parece gratuito)

Hay que contar la aparición de un joven Henry Bowers tras la puerta del baño emitiendo un ‘Here’s Johnny!’ similar al de Jack Nicholson y uno que no es tan obvio pero que merece la pena recordar, dado que el Mike Hanlon niño observa en un triciclo la puerta de la habitación en la que mueren calcinados sus padres en un plano similar al que Danny Torrance mira la suite 237.

Los monstruos de John Kenn Mortensen

Andy Muschietti suele compartir muchos de sus diseños e ideas visuales para el diseño de sus monstruos y, mientras que su diseño de ‘Mama’ (2013) se repite en diferentes momentos de las dos IT —en la primera con una versión viva de un cuadro de Modigliani—, en ‘IT Capítulo 2’ hace una variación de aquella que, junto a las representaciones dentadas del payaso y diversas apariciones de ojillos en blanco, que recuerdan en ocasiones a la obra del ilustrador John Kenn Mortensen, reincidente en miedos infantiles y criaturas arácnidas, payasos creepy y mujeres bruja aterradoras.

Silver y los monstruos

La relación de Silver, la bicicleta de Bill Denbrough y su poder de “vencer al diablo” no está del todo explorada en el díptico de Andy Muschietti, sin embargo en ‘IT Capítulo 2’ sí le da cierta importancia y el líder de los perdedores recupera su bici y hace el Hi-Yo Silver, Away! Del Llanero Solitario, una de las muestras del poder del énfasis infantil para vencer el miedo. Sin embargo, no es la única conexión con la obra de King.

La adaptación de la novela ‘El ciclo del hombre lobo’ (Cycle of the Werewolf, 1983), se centraba en un niño limitado físicamente que debe vencer a un hombre lobo que está asolando su pueblo, la motocicleta que le prepara su tío da nombre a la película, ‘Miedo Azul’ (Silver Bullet, 1985), que también simboliza el poder del niño, además de reflejar el único arma contra el hombre lobo, las balas de plata, que son lo que utilizan los perdedores para matar a ESO en la novela, escrita, por cierto, mientras la película se estrenaba por primera vez.

La casa del terror de Tim Curry

Si en el primer capítulo teníamos una sala de payasos de porcelana que escondía un pequeño Pennywise de la versión de la miniserie de los años 90, en la nueva entrega tenemos una habitación llena de obstáculos dibujados con el traje del payaso que interpretó Tim Curry, iluminados, además, con luz fría que hace que sus ojos se iluminen como los del que encarna Bill Skarsgård en ocasiones durante la película.

La sala de espejos, y la feria en IT, ‘Nosotros’, ‘Stranger Things 3’

Una de las coincidencias más sorprendentes del 2019 es que en tres de los grandes eventos del terror del año hay escenas muy similares. En ‘Nosotros’ (Us, 2019), la trama empieza en una feria en los 80— poco antes de los hechos de la primera ‘IT’—, con una niña ganando un premio en una atracción, para después entrar en una sala de espejos terrorífica en otra secuencia memorable. Lo gracioso es que en ese momento, en esa feria, en Santa Cruz, se hace referencia a que se está rodando ‘Jóvenes Ocultos’ (The Lost Boys, 1987), la película cuyo póster está en la caseta de los perdedores.

El caso de ‘Stranger Things 3’ es también una coincidencia curiosa, puesto que no solo tiene unas escenas con planos generales en la feria bastante similares, sino que el personaje de Hooper acaba en una sala de espejos huyendo del “terminator” ruso. Teniendo en cuenta que la serie surgió como respuesta al rechazo de Warner al proyecto de los hermanos Duffer para adaptar ‘IT’, es bastante significativo la coincidencia en el tiempo de ambas.

‘Tienes que estar bromeando’

Cuando el Club de los Perdedores vuelve a la “casa embrujada” de la calle Neibolt encuentran el cuerpo de Stan dentro de la nevera— una reformulación de un momento de la novela adaptado en la miniserie— y su cabeza se separa, saliéndole unas extrañas patas de araña, rodado de la misma forma que uno momento clásico de ‘La Cosa' (The Thing, 1982) de John Carpenter, y además, Richie pronuncia la frase “tienes que estar bromeando”, como en aquella. Fue idea del actor Bill Hader hacer esa referencia explícita.

Los fuegos fatuos

La presencia de las luces mortecinas, la forma verdadera de ESO, se nos muestran como un juego de tres luces. En el libro, la forma que no pueden ver los humanos no se puede imaginar, por ello, el monstruo-araña con cabeza de Pennywise no es tanto la forma final como una proyección de las luces, como se muestra en cierto momento. Sin embargo, los planos de la bajada de las luces en el tráiler se mostraban como apéndices de tres tentáculos, que finalmente han sido ligeramente cambiadas en la versión final.

Scary, Very Scary, Not Scary At All

El juego de las tres puertas que se encuentran Richie y Eddie recuerda, de nuevo, al juego de portales de ‘Laberinto’ (Labyrinth, 1986), en el que se jugaba con el engaño y la confusión. En ‘IT Capítulo 2’ encuentran la mitad correspondiente a las piernas de Betty Ripson, que encontraban mutilada en la anterior. En la otra puerta un cachorro, como desea Richie que sea la forma de Pennywise, un guiño al final de ‘Cazafantasmas’ (Ghostbusters, 1984) en el que también elegían una forma improbable y ridícula para asumir al innombrable, pero igual de peligrosa.

House, una casa alucinante

El perro transformándose en una aberración monstruosa también tiene alguna vibración a ‘La Cosa’ y sus Huskys siberianos mutantes, pero el monstruo, y la capacidad “dimensional” de las puertas, como vasos comunicantes con monstruos recuerdan a ‘House, una casa alucinante’ (House, 1986), en la que se encontraba con una criatura con algún punto en común con el cachorro deforme —y un amigo zombi con un ojo blanco, cuenca vacía y maquillajes similar—. Una transformación, por cierto, que recuerda también al payaso multiforma de ‘Bitelchús’ (Beetlejuice, 1988).

La araña

La forma de araña que toma Pennywise ya se intuía en la primera parte, en el clímax final, pero la película está llena de referencias a esta encarnación final del payaso. Desde la broma que adivina lo que va a ocurrir con los gorros para las arañas de Stan —algo que en un segundo visionado queda más patente— a la nada gratuita forma de la cabeza de este en la casa de Neilbot, se deja entrever una relación de Stan y las arañas.

La confrontación final

Cuando Pennywise se transforma en todos los miedos que cada uno de los perdedores ha tenido, en forma de rápidos cambios de cabeza, que todos pueden ver y compartir, se repite el patrón del enfrentamiento de la primera película, en la que ESO cambiaba sus formas de forma esquizofrénica. Lejos de ser (solo) un recurso para lucir efectos especiales, en realidad está directamente sacado de la novela, pero allí, el momento es en el que Pennywise salía en la foto del álbum de Mike Hanlon, y todos compartían sus miedos cuando este cambiaba de formas.

El final de ‘Cuenta conmigo’

Tanto el mensaje final como la escena en la que Mike llama a Bill tienen mucho que ver —incluso a nivel estético, la habitación— con el final de ‘Cuenta Conmigo’ (Stand By Me, 1986) una de las más memorables adaptaciones de Stephen King, que trataba temas similares a ‘IT’, con personajes también similares —desde un Richie Tozier, un Ben y una pandilla de bullies— pero sin nada sobrenatural. El párrafo que aparece en pantalla es el trabajo de Bill, pero realmente está sacado directamente de la novela de King.