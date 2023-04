Warner se va a cargar HBO Max para poder competir con Netflix: todos los detalles de su nueva plataforma de streaming (según The New York Times)

Hace tiempo que Warner decidió que a HBO Max le había llegado su hora y que iba a lanzar una nueva plataforma de streaming que incluyese todo su contenido pero también el de Discovery+. Luego supimos que esta última también iba a seguir existiendo por separado, pero no es el caso de HBO Max, ya que Warner quiere dar un golpe encima de la mesa para poder competir de tú a tú con Netflix.

El plan de Warner

Desde The New York Times han filtrado los primeros datos de esta nueva plataforma que parece que, tal y como se venía rumoreando, finalmente recibirá el nombre de Max. El plan es que su lanzamiento tenga lugar dentro de 1 o 2 meses y que incluya series tan prestigiosas y populares como 'The Last of Us' y 'Succession' pero también otro tipo de contenido como el reality 'Remodelación en pareja'. Un intento de sacrificar parte del prestigio -la pérdida de HBO en el nombre va a hacer bastante daño por esa vía- para llegar a una mayor cantidad de público, aunque Warner Bros Discovery lo aclarará más cuando el anuncio oficial se haga dentro de unas horas.

La idea es que Max tenga el mismo precio que cuesta HBO Max ahora mismo en Estados Unidos, lo cual se traduce en unos 16 dólares al mes, pero se introducirán más planes. Por ejemplo, habrá uno más barato que incluya publicidad, siguiendo así el mismo camino iniciado por Netflix hace apenas unos meses y que tan bien le está funcionando. Y es que el gran objetivo con Max es intentar destronar a Netflix. No lo va a tener nada fácil.

Por ahora no se conocen más detalles sobre su posible lanzamiento en otros países, pero Max se va a convertir prácticamente en la prioridad número 1 de Warner -la única que podría estar por encima sería reactivar franquicias de éxito, algo que ya está haciendo con las nuevas películas de 'El señor de los anillos' o el reboot televisivo de 'Harry Potter'-. Tras unos meses marcados por decisiones motivadas por lo puramente comercial como el sacrificio de 'Batgirl', toca volver a pasar a la acción.

De hecho, el buen funcionamiento de Max va a ser crítico para el futuro de Warner Bros Discovery, ya que la empresa no pasa por su mejor momento financiero, ya que cuenta con una deuda que ronda los 50.000 millones de dólares. Desde Wall Street ya dejaron claro hace unos meses que los años de quemar el dinero a lo loco quedaron atrás y toca centrarse en conseguir beneficios.

