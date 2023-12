"Buenas noticias, vas a morir". La actriz de 'NCIS' que dejó la serie de la forma más dramática posible tras decir que no podía seguir trabajando tan duro

Son muchos los actores que han trabajado de forma regular en 'NCIS' que han abandonado la serie por un motivo u otro a lo largo de sus 20 años de existencia. Sin embargo, la salida más impactante de todas se produjo al final de su temporada 2, que fue cuando la actriz Sasha Alexander comentó que estaba exhausta por el ritmo de la serie, por lo que decidieron prescindir de su personaje de la forma más drástica posible.

"Me encanta esta serie, pero no puedo trabajar tan duro"

Lo cierto es que Alexander no participó en el episodio piloto de la serie y fue elegida a última hora para sustituir a Robyn Lively ('Ouija') a petición de CBS. El duro ritmo de trabajo impuesto por Donald P. Bellisario, cocreador de la serie y showrunner de la misma durante sus primeras temporadas en 'NCIS' hicieron mella en la actriz, tal y como recordaba en Donald P. Bellisario en The Hollywood Reporter:

En el segundo año, Sasha fue a hablar con Don y le dijo: "Me encanta esta serie, pero no puedo trabajar tan duro". Estábamos haciendo muchas horas. No creo que quisiera dejar la serie, sólo quería una carga de trabajo más ligera. Bellisario siempre fue un escritor que iba por lo cataclísmico. Él dijo: "Bueno, ¿y si la matamos?" Todo el mundo dice, "¿Qué?" Y fue a ella y le dijo: "Buenas noticias - tu carga de trabajo va a ser más ligera. Pero vas a morir". (Risas.) Fue en el último minuto o dos de la serie - el disparo en la cabeza. Siempre ha sido una de las cosas más impactantes de Internet, de los finales que no ves venir.

Alexander recordaba años después que "la gente no se da cuenta de que, cuando trabajas en una cadena por cable, haces 24 episodios al año. Eso son 10 meses y medio al año, 17 horas al día". Un ritmo agotador que no podía mantener, y además no se arrepiente para nada de lo sucedido, ya que "creo firmemente desde mi corazón que no estaría donde estoy hoy -felizmente casada, con dos hijos, haciendo las cosas creativas que me gustan- si me hubiera quedado. No quería levantarme, tener 40 años y pensar: 'Oh, ¡dios!'. Pero la gente no lo entiende".

Además, no es que le faltase el trabajo a Alexander, tanto en el cine, donde hemos podido verla en títulos como 'Misión Imposible III' o 'Di que sí', como en la televisión, siendo por ejemplo una de las dos grandes protagonistas de 'Rizzoli & Isles'. Y su muerte no supuso su adiós definitivo de 'NCIS', pues años después volvió a aparecer en un episodio de la temporada 9 y otro de la temporada 12.

Por su parte, Bellisario quedó encantado con la muerte del personaje de Caitin Todd, ya que "quería hacer algo impactante y fue lo que hice, pues la gente no se lo esperaba en absoluto. Fue algo que pasó de la nada".

