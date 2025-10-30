Ha tardado, pero por fin ha llegado el mejor spin-off de 'NCIS'. Un ligero y divertido thriller de espías que reúne a la pareja favorita de los fans

¿Sabéis de esos personajes que son favoritos pero que la serie en la que están no terminan de hacerles la justicia que, a nuestros ojos, se merece? Pues por fin ha llegado ese momento para los (ex agentes) Tony DiNozzo y Ziva David, quienes protagonizan un spin-off de 'Navy: Investigación criminal' (NCIS) altamente debido desde hace tiempo. Lleva por título 'Tony & Ziva' y acaba de aterrizar en SkyShowtime con sus tres primeros (de 10) episodios.

Altamente debido porque, aun habiendo pasado 12 años desde que Tony (Michael Weatherly) dejara la serie madre de la que ya se había ido Ziva (Cote de Pablo) un par de años antes en no la mejor de las circunstancias, la pareja siempre se ha quedado en un rincón especial del corazón de los fans. Y el hecho de que fuese un claro ejemplo de tensión sexual no resuelta, de pareja que no es pareja pero sí y demás, mostraba que los guionistas de la franquicia tenían una asignatura pendiente con ellos.

Potenciando la química

Algo que reconocen nada más comenzar la serie, en lo que después de un prolijo "anteriormente" con la vida de los agentes, vemos a Ziva vestida de novia y siendo halagada por Tony. Claro, vemos que la realidad no es tan sencilla ya que los traumas acumulados y otros temas personales y profesionales hacen que, básicamente, tengan vidas separadas con la crianza de su hija como nexo de unión.

Esto no quiere decir que se haya ido la química. En 'NCIS: Tony & Ziva' esta es el ingrediente principal y lo que le da gasolina a lo que pronto se convierte en todo un thriller de espionaje que arranca cuando la empresa de seguridad del primero se ve amenazada por una tecnología punta capaz no solo de robar sino de hackear todo sistema, apagar hospitales, convertir coches en asesinos, etc.

El creador John McNamara parece tener claro dos cosas. La primera es que la serie gira en torno a Tony y Ziva. Es el primer spin-off de la saga que no tiene un reparto coral y no lo necesitan. Weatherly y De Pablo sostienen con su carisma y su saber hacer toda la serie en lo que en el cóctel se mezclan hackers pintorescos como Boris (Maximilian Osinski), un amigo de la Interpol sospechoso de estar en el ajo de alguna manera (James D'Arcy) o la, hay que decir, carismática villana (Nassima Benchicou).

La segunda, que 'NCIS' puede jugar bien tonteando con otros géneros sin, ojo, renunciar al espíritu de la franquicia y eso que le hizo destacar en sus inicios. Ese mismo ingenio que cautivaba a decenas de millones de espectadores cada semana hace un cuarto de siglo es trasladado con éxito en lo que la serie escapa del esquema "asesinato de la semana" para ir a algo más grande y propio de la conspiración y el espionaje.

'NCIS: Tony & Ziva' es, en resumidas cuentas, un buen divertimento que hace justicia a dos de los personajes favoritos de la serie original. Entretenida, ligera y que hace que parezca que no ha pasado el tiempo con unos DiNozzo y David.

