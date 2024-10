"Siempre hueles genial". Coté de Pablo solo pudo soportar una escena íntima en 'NCIS' gracias a Michael Weatherly y así se lo agradece 19 años después

Una de las grandes parejas televisivas de la televisión, al menos en cuento a procedimentales, fue la compuesta por Ziva David y Tony DiNozzo, los personajes de 'Navy' (NCIS) interpretados por Coté de Pablo y Michael Weatherly que regresarán a la franquicia próximamente con su propio spin-off.

En lo que llega 'NCIS: Tony & Ziva' los actores han recordado en su podcast "Off Duty: An NCIS Rewatch" el mismísimo origen de la pareja... o, al menos, la primera escena íntima que tuvieron en la veterana serie policíaca (bueno, del ejército, pero me entendéis). Una escena en la que De Pablo destaca lo considerado que fue su compañero de reparto para que estuviese todo lo cómoda posible.

Bajo las sábanas

Fue en 'Under covers' el episodio 3x08 de la serie en la que Tony y Ziva tienen una misión de incógnito en la que deben fingir ser dos asesinos casados. En eso estarán cuando tengan que fingir que tienen sexo en orden de no ser descubiertos. Una escena que recordaron 19 años después de rodarse, con de Pablo agradeciendo a Weatherly lo considerado que fue para que ella se sintiese bien en todo momento:

«Me acuerdo de este momento particular al aparecer en el set y estabas muy preocupado por cómo olías. Lo recuerdo porque recuerdo que fue muy mono. Recuerdo pensar "Dios, se preocupa de verdad" Y tú decías "Oh, ¿está bien?, ¿esté desodorante va bien?". Y yo en plan "Dios mío". Te quiero porque íbamos a tener estas [escenas] muy íntimas y te digo que fuiste muy considerado y estuviste en plan "¿Te gustó este desodorante?" Fuiste muy honesto acerca de esta exploración particular de la intimidad entre estos dos personajes y recuerdo pensar "Michael, siempre hueles genial, ese no es un problema"»

Recordemos, además, que en ese momento el personaje de Coté de Pablo era "la nueva" y todavía no se había desarrollado del todo la química entre los dos. La veteranía de Weatherly, además, ayudó a que todo saliese bien ante las cámaras:

«Hiciste algo que era muy amable, me cogiste del pelo y me sostenías el pelo; y me levantaste un poco para que estuviese en un buen ángulo para que luciese bien. Y recuerdo pensar "¿qué hace?" porque no estaba acostumbrada a eso. Estaba acostumbrada a hacer cosas en el teatro o lo que sea donde no piensas realmente en esas cosas. Como el peso, el ángulo y si va a ser favorecedor o si voy a ver papada o lo que sea. Y estabas muy atento a esto, sin que yo lo supiera, me protegías. Te asegurabas de que me viese bien.»

