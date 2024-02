La conmovedora despedida de Ducky. 'NCIS' homenajea al fallecido David McCallum con el regreso sorpresa de uno de los protagonistas originales

El pasado septiembre despedíamos al querido David McCallum, protagonista de la icónica 'El agente de CIPOL' (The Man from UNCLE) y uno de los grandes secundarios de 'Navy: Investigación criminal', también conocida como 'NCIS'. Y hemos tenido que esperar al segundo episodio de la temporada 21 del veterano procedimental para ver el sentido homenaje al actor.

Y para ello han querido montar un episodio en torno al querido Ducky, el forense de la oficina del servicio de investigación naval interpretado por McCallum. De esta manera, en 'The Stories We Leave Behind', escrito por Brian Dietzen (Jimmy Palmer en la serie) y Scott Williams y dirigido por Michael Zinberg, los agentes del NCIS se encontraban con un caso de una joven que había contactado con Ducky para que le ayudase a limpiar el nombre de su padre, difamado por un candidato al senado.

Así, después de recibir todo tipo de muestras de cariño y tributos al fallecido, los agentes comienzan a investigar y logran encontrar una pista en los diarios del doctor Mallard. Mientras, teníamos todo tipo de flashbacks a conversaciones y otros momentos entre los protagonistas de la serie y el examinador médico.

El regreso de DiNozzo

Sin embargo, la guinda del pastel venía en forma de un cameo con el regreso de uno de los protagonistas originales. En la parte final del episodio, aparecería nada menos que el agente especial Anthony DiNozzo, interpretado por Michael Weatherly, quien llega para contar una emotiva anécdota con Ducky mientras le anuda la pajarita al "discípulo" de Mallard, Jimmy (Dietzen).

«Todos nos dimos cuenta de que DiNozzo es el personaje perfecto para esta última escena. Así que escribir una escena de Tony DiNozzo fue absolutamente delicioso. David es un icono. Así que incluso cuando estamos hablando como amigos, Weatherly haría su mejor imitación de David McCallum. Michael dijo, "Fui a un internado, estaré bien. Puedo anudar una pajarita". Pero definitivamente practicamos unas pocas veces. Salió realmente bien.»

