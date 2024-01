'La sociedad de la nieve' y 'Robot dreams' acumulan tres nominaciones a los Óscar asentando el fantástico momento del cine español

Cuando dicen que no se hace cine de calidad en España, se ignora deliberadamente que, como en todas las partes del mundo, no es así. Igual que no todo el cine francés es "la comedia francesa del año" y no todo el cine estadounidense viene firmado por Billy Wilder. Y a veces, tienen que venir desde fuera a recordárnoslo. Este año, los Óscar han decidido nominar a dos películas españolas. Cierto es que ninguna de las dos huele a premio, pero estar ahí, en gran parte, ya lo es.

La sociedad de los sueños

En primer lugar tenemos 'La sociedad de la nieve', la película de J.A. Bayona que ha dado la sorpresa no solo siendo nominada a mejor película de habla no inglesa (contra 'Perfect days', 'La zona de interés', 'Sala de profesores' y 'Yo capitán') sino también a mejor maquillaje y peluquería, donde competirá contra 'Golda', 'Maestro', 'Oppenheimer' y 'Pobres criaturas'.

Además, se ha colado casi de manera imprevista una candidata española en mejor película de animación: dejando fuera otras propuestas como 'Wish', Pablo Berger ha conseguido imponerse con su fantástica 'Robot dreams', compitiendo cara a cara con películas como 'El chico y la garza', 'Elemental', 'Nimona' y 'Spider-man: a través del multiverso - Parte 1'.

La única otra presencia española que se rumoreaba (Pedro Almodóvar con su corto 'Extraña forma de vida') se ha quedado fuera, como era previsible. Eso sí, estas tres nominaciones a dos películas nos deberían recordar, aunque sea un poquito, que no todo el cine hecho en España es igual, y que se hacen auténticas maravillas. Solo de nosotros depende darles el apoyo que merecen. El 10 de marzo sabremos, por fin, el resultado de una carrera que se prevee larga y en el que no todo el pescado está, de momento, vendido. Quién sabe, lo mismo tiene sabor español.

