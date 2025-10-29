Una obra maestra del thriller con un reparto de infarto: esta incluyente película nos alertó del peligro nuclear antes que Kathryn Bigelow en Netflix

Con ‘Una casa llena de dinamita’, Kathryn Bigelow trata de revivir en el presente el pánico por un posible conflicto nuclear que vivieron en su juventud a causa de las tensiones de la Guerra Fría y la carrera armamentística entre las dos potencias mundiales. Un instante muy concreto de la historia cuyas secuelas no están realmente a la vista, pero realmente no se han llegado a resolver porque los países de todo el mundo siguen contando con este potencial aniquilador.

Claro, nadie quiere ceder una posición de poder, y eso implica agarrarse a algo que arrasa por todos los lados. Los sesenta fueron un momento candente para abordar el tema, con la crisis de los misiles de Cuba, que motivaron al cine a tocar la cuestión con urgencia. Así, el mismo año que ‘¿Teléfono rojo? Volamos hacia Moscú’ intentaba reír ante la posible catástrofe, ‘Punto límite’ intentó atenazar de miedo al público.

Un sistema contra la amenaza perfecta

La magistral lección de tensión de Sidney Lumet en este perfecto thriller es una de las referencias más claras de Bigelow en su último estreno en Netflix. Con un reparto de infarto que incluye a talentazos como Henry Fonda o Walter Matthau, este clásico imprescindible se puede rescatar en streaming a través de Movistar+.

Una alarma de repente se desata entre los despachos del ejército y el departamento de defensa estadounidense. Lo que muchos veían improbable acaba de pasar: los soviéticos han decidido dar uso a su armamento nuclear para atacar a sus enemigos, y los máximos dirigentes deben tomar acciones para evitar algo que acabe con la existencia del mundo por completo.

Lumet coge el encargo de adaptar la estremecedora novela de thriller y vuelve a mostrar porque es uno de los cineastas con más oficio de la historia de Hollywood. Manteniendo ese pulso maestro y lenguaje visual primoroso que ya dio maravillas como ‘12 hombres sin piedad’ y ‘El prestamista’, va equilibrando la labor de estudio con ir estableciendo semillas hacia un nuevo tipo de Hollywood más desgarrador y atrevido.

‘Punto límite’ y la tensión magistral

‘Punto límite’ es una película que no ofrece realmente fugas al espectador, manteniéndolo casi siempre en estado de tensión y escalofrío ante una situación tan extrema como plausible en el momento más inesperado. La fuerza narrativa mantiene siempre un ritmo contundente conforme vamos alternando personajes y considerando todos los factores involucrados en un posible escenario como este.

Ver la nueva de Bigelow es casi como observar todo lo que esta película ha dejado como huella, tanto por su arrebatador mensaje como por su orfebrería del thriller nuclear. Pero ‘Punto límite’ casi resulta más pertinente a día de hoy, porque su manera de rodar conversaciones en despachos y su manera de establecer lo que hay en riesgo es pura lección de cine que los mejores han sabido tomar para sus propios trabajos.

