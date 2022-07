'¡Hasta siempre, Don Glees!' es una emotiva reflexión sobre la amistad enmarcada en unas inolvidables vacaciones de verano

El verano es la época más emocionante del año antes de convertirte en adulto y que se te acabe el chollo de tener tres meses seguidos de vacaciones. Cualquier cosa puede pasar en verano, y '¡Hasta siempre, Don Glees!' se sumerge de lleno en la aventura inolvidable de un grupo de amigos en un pequeño pueblo de Japón.

Una gran aventura a los 15 años

'¡Hasta siempre, Don Glees!' se estrenó en Japón en febrero de este año y fue nominada a Mejor película en el Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy. Su distribución internacional llega en pleno verano, y en concreto podremos verla en las salas de cine de España a partir de este 15 de julio de la mano de Selecta Visión.

Atsuko Ishizuka ('Sora yori mo Tooi Basho') dirige y guioniza la película de anime para Madhouse, con Takahiro Yoshimatsu realizando el diseño de personajes y Yoshiaki Fujisawa componiendo la banda sonora.

La trama de '¡Hasta siempre, Don Glees!' gira en torno a Roma, un chico que vive en un pueblo rural y no encaja con otros chavales de su edad. Su único amigo es Toto, quien acaba de volver de Tokio durante sus primeras vacaciones de bachillerato. Este año las cosas son un poco diferentes, porque a su pequeño grupo de marginados se les une Drop, el nuevo y misterioso miembro de los "Don Glees" que acaba de llegar de Islanda.

Tratando de demostrar que no son culpables de un incendio forestal, los tres chicos se embarcan en una aventura bosque a través que termina siendo la búsqueda de un tesoro con la esperanza de dejar una pequeña huella en el mundo.

En cierto modo, '¡Hasta siempre, Don Glees!' es una historia coming of age de manual, pero los personajes y la narrativa te envuelven perfectamente desde el principio y es muy fácil encariñarse de todos ellos. Sí, los protagonistas son a veces imbéciles, pero es que están perfectamente escritos para su edad, con todas las dudas y miedos y ansiedades que puede tener cualquier chaval con esos años.

Aunque '¡Hasta siempre, Don Glees!' es una película contemporánea y está llena de situaciones con las que cualquiera puede empatizar, también tiene ciertos elementos fantásticos que se enmarcan muy bien dentro de los imponentes paisajes y la épica búsqueda de sus protagonistas. Es una película llena de magia, ya sea por los pequeños detalles o por los componentes más increíbles que tenemos que aceptar tal cómo son si no queremos que nos saquen de la película.

Hay que echarle en cara que ciertos giros hacia el final están un poco cogidos con pinzas y cae demasiado en casualidades un tanto forzadas, además de en ciertos clichés del género... Pero si llegados a ese punto te has dejado convencer por la magia de la historia y sus protagonistas, tampoco termina de importar del todo. Aunque sí que es cierto que la revelación final puede desinflar un poco la trama y dan ganas de que nos hubiéramos quedado con una historia un poco más "realista" y todas las emociones que nos puede aportar.

Porque ojo, que aunque '¡Hasta siempre, Don Glees!' es muy emotiva y sabe cuándo meter el dedo en la llaga, también es increíblemente divertida y consigue sacarte la carcajada en más de una ocasión.

Definitivamente, también es una película que merece ser disfrutada en pantalla grande, porque no solo cuenta con una animación espectacular y sutil, si no que todo el apartado visual es realmente hermoso. La fotografía y el detalle de los fondos está espectacularmente cuidado y no tiene un plano feo.

'¡Hasta siempre, Don Glees!' está llena de nostalgia y amor, ofreciendo una emotiva reflexión sobre cómo ciertas personas marcan tu vida y son quienes te ayudan a seguir adelante cuando más lo necesitas.