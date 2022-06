'El rey ciervo': un fantástico cuento sobre la paternidad y el sacrificio, con regusto al Ghibli clásico aunque diluido por su densa ambientación

Esta primavera estamos teniendo muchas alegrías en las salas de cine en cuanto a anime se refiere. Durante mayo hemos visto el regreso a la gran pantalla de 'Dragon Ball Super: Broly' y otras películas animadas de grandes franquicias, y también hemos podido disfrutar por fin el fenómeno que es 'Jujutsu Kaisen 0'. Pues en medio de grandes sagas y animes conocidos se ha colado por fin en la cartelera a partir de este 9 de junio 'El rey ciervo', dirigida los dos veteranos de la industria que son Masayuki Miyaji y Masashi Ando.

La paternidad forzada y la redención

Los dos directores tienen una larga carrera en el mundo del anime, pudiendo presumir de haber trabajado para Studio Ghibli. Esta es la primera incursión como director de Ando, que es conocido por su trabajo como director de animación en 'Your Name', mientras que Miyaji ejerció de asistente de dirección con Miyazaki en 'El viaje de Chihiro' y desde entonces se ha sentado en la silla de director varias veces.

Con este curriculum, la animación de 'El rey ciervo' tenía el listón muy alto y nos han dado un cuento fantástico sobre la paternidad y el sacrificio con un envoltorio precioso… aunque a veces peca de ser un poco caótico.

'El rey ciervo' se centra en Van, un antiguo soldado que perdió todo al defender su tierra de la invasión del poderoso imperio de Zol. Una noche, una manada de lobos ataca la mina donde ahora trabaja como esclavo y vuelve a extenderse una extraña enfermedad que solo afecta a los ciudadanos del imperio. Van consigue escapar con Yuna, una niña pequeña y la otra superviviente del ataque, a quien adopta como su hija de un tanto reticente pero con la que se encariña muchísimo. Mientras tanto, un reputado médico llamado Hossaru intenta encontrar una cura para esta plaga y se ve envuelto en una conspiración política más grande que él.

'El rey ciervo' surge de las novelas ligeras de Nahoko Uehashi que después fueron adaptadas a manga con el arte de Taro Sekiguchi. Aunque el material es relativamente limitado y no hablamos de una serie con muchísimos volúmenes, la tarea de adaptar todo esto en una única película podía ser muy complicada y bastante buen resultado se consigue en menos de dos horas.

La buena noticia es que no estamos ante otro 'Cuentos de Terramar', y aunque la ambientación y el worlduilding pueden ser muy densos en algunas ocasiones no termina de eclipsar del todo la historia. Porque a pesar de que desde el inicio nos bombardean con muchísima información sobre el reino de Zol y el de Aquafa, sus conflictos bélicos y su cultura, nos la van desengranando de una manera bastante natural y es fácil de asimilar.

Eso sí, a veces la trama sí que se vuelve un poco farragosa al contar con un reparto muy grande y varios frentes a la vez entre conspiraciones e investigaciones. Al final, la historia de Van y Yuna es lo más importante y donde se te encoje el corazón, pero a su lado el resto de tramas se quedan un poco a media mecha sin llegar a explicarte del todo quién es quién, con la complicada historia del mundo y todas sus ramificaciones engullendo un poco el resto de la película.

El amplio mundo de Zol y Aquafa

El ritmo de 'El rey ciervo' es pausado y no es una película de anime donde vayamos a ver grandes explosiones ni combates, si no que se centra más en el desarrollo de sus personajes y el impacto que tienen sus relaciones en ellos. En muchos frentes la trama no nos ofrece ninguna novedad y se le ven las costuras por todas partes, pero el aspecto visual es una maravilla y la ambientación es lo que termina dándole todo el carácter y la identidad que la película de Miyaji y Ando necesita.

Porque al final con estos dos veteranos, la animación es el broche perfecto y la calidad es espectacular en todo momento. Incluso en los momentos más íntimos y pausados el acabado es una preciosidad y mucho de la animación tiene ese regusto al Ghibli clásico de los inicios del estudio.

La animación de Production I.G. ('Star Wars: Visions', 'Haikyu!!') y su acabado visual es la gran protagonista de la película y que consigue elevar una historia no tan novedosa y de darle al mundo toda la cohesión que necesita.

En su versión original, 'El rey ciervo' cuenta con las voces de Shin'ichi Tsutsumi, Ryoma Takeuchi, Anne y Hisui Kimura. En España se estrena de la mano de Selecta Visión, y aunque llega en japonés con subtítulos también podremos disfrutar de ella tanto con doblaje tanto en castellano como en catalán.