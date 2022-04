'The Deer King: El rey ciervo': primer tráiler con el doblaje en castellano de la película de anime... ¡y fecha de estreno confirmada!

Aunque su estreno se ha retrasado unas semanas, Selecta Visión ha fijado la nueva fecha la fecha de estreno de 'The Deer King: El rey ciervo' y ya ha compartido un primer teaser con el doblaje en castellano que se podrá oír en nuestras salas de cine.

Una épica animada directa a la gran pantalla

'The Deer King' surgió en 2014 como una serie de novelas de fantasía que Nahoko Uehashi, que luego fue adaptado en una serie manga ilustrada por Taro Sekuguchi. La adaptación a anime tampoco ha tardado demasiado y debutó oficialmente en el Festival de Annecy de 2021. A pesar del pequeño retraso, la película de animación finalmente llegará a los cines de España el próximo 20 de mayo de la mano de Selecta Visión.

Para su distribución en nuestro país, la película contará con doblaje en castellano y en catalán, y ya se han desvelado dos pequeños teasers donde se puede oír un adelanto de las voces.

Esta es la primera película dirigida por Masashi Andou, quién fue director de animación en 'Your Name' y en 'El viaje de Chihiro', y Masayuki Miyaji, que también trabajó como asistente de dirección en esta última y tiene una larga carrera como artista de animación. Taku Kishimoto, otro antiguo conocido de Studio Ghibli y guionista de 'Erased' y 'Raking of Kings' realizó la adaptación del guión.

'The Deer King' sigue a Van, un soldado que fue tomado como esclavo tras defender sus tierras contra la invasión de un poderoso imperio. Una noche, una manada de lobos ataca la mina y se extiende una devastadora plaga que solo ataca a los ciudadanos de este imperio. Van aprovecha para escapar y rescata a Yuna, una niña huérfana a quien como su hija adopta durante su viaje. Mientras tanto, un médico prodigioso llamado Hossal intenta averiguar una cura para esta enfermedad antes de que se proplague por todo el imperio.