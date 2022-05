Anime en cines por tiempo limitado: las últimas películas de 'Dragon Ball', 'Kimetsu no Yaiba' y 'My Hero Academia' tienen fecha para su reestreno en la cartelera española

ta temporada está viniendo cargadita de estrenos de anime en cine. Por si fuera poco con la llegada de 'Jujutsu Kaisen 0' en un par de semanas y la promesa de que podremos ver 'Dragon Ball Super: Super Hero' en verano, Cinesa ya prepara un ciclo de cine de anime que empieza esta misma semana.

Tres bombazos en pantalla grande

La cadena de cines ha confirmado que entre el 13 y el 25 de mayo habrá un ciclo especial en sus salas de cine con películas editadas por Selecta Visión. El ciclo de anime estará disponible en unos cines seleccionados y habrá una sesión diaria de cada película hasta el día 25, aunque los horarios y los precios dependerán de cada sala en concreto.

Se ha confirmado que volverán a los cines 'My Hero Academia: Misión Mundial de Héroes', 'Dragon Ball Super: Broly', y 'Kimetsu no Yaiba: Tren infinito', así que si os las perdisteis en pantalla grande en su día es el momento perfecto para arreglarlo... o volver a disfrutar de ellas.

Parece que las tres películas estarán disponibles tanto en versión original con subtítulos como con doblaje en castellano, aunque de nuevo dependerá de cada sala. Cinesa ha revelado también un listado de salas donde se podrá ver este pequeño ciclo de anime que, a menos que algo cambie a última hora, incluiría los siguientes cines:

La Maquinista (Barcelona)

Mataró Parc (Barcelona)

Parc Vallès (Barcelona)

Méndez Álvaro (Madrid)

Nassica (Madrid)

Parquesur (Madrid)

Nueva Condomina (Murcia)

Festival Park (Palma, Islas Baleares)

'My Hero Academia: Misión Mundial de Héroes' es la tercera película basada en la serie de anime y se estrenó en España en noviembre de 2021. Todavía no está disponible en ningún servicio de streaming, pero el mes que viene saldrá a la venta en formato físico. Por su parte, 'Kimetsu no Yaiba: Tren Infinito' fue un bombazo en taquilla y es actualmente la película de anime más taquillera de la historia al adaptar el arco argumental que continúa la primera temporada del anime.

No hemos vuelto a ver 'Dragon Ball Super: Broly' en cines desde su estreno en febrero de 2019, cuando dominó la taquilla española. Así que si queréis calentar motores de cara a 'Dragon Ball Super: Super Hero', es la mejor manera de hacerlo para tener el anime bien fresquito.