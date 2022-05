'Dragon Ball Super: Super Hero': dónde se sitúa la película dentro de la continuidad del anime

No queda casi nada para el estreno en Japón de 'Dragon Ball Super: Super Hero', la nueva película de la franquicia donde por fin volveremos a ver a Goku y compañía. Aunque el estreno el 11 de junio está casi encima, todavía se están guardando muy bien muchos secretos sobre la película de Tetsuro Kodama, aunque por fin se ha podido responder a una de las preguntas que tenían más nerviosos a los fans de 'Dragon Ball'.

Una de las mayores incógnitas (además de saber a qué personajes volveremos a ver en la película) era en qué punto de la continuidad se situaba exactamente 'Dragon Ball Super: Super Hero'.

Según se ha podido ver en algunas imágenes promocionales, Pan, Trunks y Goten han crecido bastante desde 'Dragon Ball Super: Broly', así que lógicamente la nueva película tenía que ir después. La respuesta finalmente ha llegado gracias a un artículo especial en la revista V Jump dedicado a 'Dragon Ball Super: Super Hero' donde se ve cómo ha ido creciendo Gohan durante toda la saga a través de los ojos de Picolo.

#DragonBallSuperSuperHero V Jump June SPECIAL:

"Gohan's Growth" as seen from Piccolo's eyes!!



Also, note that there's Moro arc Piccolo at the end.

So... the movie is actually set after Moro! 👀🔥



Scan: @DbsHype1 pic.twitter.com/zsQWKM0qkC