'Dragon Ball Super: Super Hero': se filtra un nuevo vistazo a los personajes de la película... ¡con sorpresa sobre uno de los villanos!

El estreno de 'Dragon Ball Super: Super Hero' nos ha traído un poco de cabeza, ya que tras el hackeo a Toei Animation la llegada de la película de anime a los cines de Japón se ha retrasado casi dos meses.

Puede que sea porque la fecha de estreno original ya ha pasado o porque en Japón están calentando motores para el nuevo estreno, pero se han ido dejando ver nuevos artículos de merchandising con un mejor vistazo al aspecto de varios personajes. ¡Ojo si queréis evitar cualquier sorpresa, que más abajo hay posibles spoilers!

Por ahora hemos ido pudiendo ver nuevos trailers e imágenes promocionales en revistas que muestran el regreso de varios personajes de la franquicia de Akira Toriyama.

En concreto sabemos que Broly regresará tras la anterior película, y también se ha podido ver cómo serán en 'Dragon Ball Super: Super Hero' unos Trunks, Goten y Pan un poco más creciditos. Con la cantidad de personajes que habrá en la película, igual sus apariciones son un poco visto y no visto, pero es curioso ver cómo por fin están creciendo en el anime.

DBS: SUPER HERO Saikyo Jump scans, featuring a lil bit new stuff.

Sin embargo, la gran sorpresa ha llegado con unas piezas de merchandising que revela una sorpresa sobre Magenta, el nuevo líder de Red Ribbon y quien parece que será uno de los antagonistas principales de la película.

Por ahora en los trailers siempre habíamos visto a Magenta con un traje y con una actitud más de "mafiosillo", pero parece que debajo de esa apariencia esconde una armadura metálica. Así que puede que 'Dragon Ball Super: Super Hero' nos termine dando más sorpresas sobre el villano y se meta de lleno en combates bien gordos contra Goku y compañía.

DBS: SUPER HERO New illustrations!



Thanks to: @guernicass4