Vuelve 'My Dress-Up Darling': el anime romántico tendrá una secuela y ya hay un teaser para el regreso de Marin y Gojo

'My Dress-Up Darling' ('Sono Bisque Doll wa koi wo Suru') fue uno de los grandes animes de invierno y que consiguió colarse entre los más vistos de la temporada a pesar de que tenía una competencia gigantesca con 'Kimetsu no Yaiba' y 'Shingeki no Kyojin'.

Si el final del anime nos dejó con ganas de más, ya podemos respirar tranquilos porque va a tener una secuela para seguir ampliando la historia.

¿Temporada 2 o película?

Teniendo en cuenta lo muchísimo que lo ha petado 'My Dress-Up Darling', pues no pilla del todo por sorpresa saber que efectivamente la comedia romántica va a tener continuación. Con un primer teaser que nos recuerda los mejores momentos de la primera temporada, se ha confirmado la secuela, aunque por desgracia no hay una fecha de estreno a la vista.

Como todavía no tenemos ni ventana de estreno ni visuales nuevos, hay que tirar de pesimismo y apuntar como pronto hacia finales de 2023 para que llegue esta secuela de 'My Dress-Up Darling'. Por ahora se ha descrito el proyecto como una "secuela" así que todavía no está muy claro el formato.

Podríamos un episodio especial como el de 'Ranking of Kings' o incluso una película, teniendo el cuenta que en los últimos años las películas de anime están funcionando de maravilla.

Eso sí, tampoco hay que descartar que simplemente vayamos a tener una segunda temporada para seguir adaptando el manga. La primera temporada adaptó los 5 primeros volúmenes del manga de Shin'ichi Fukuda, con lo que se podría hacer otra temporada cortita que se centrase en los cinco siguientes, porque de aquí al estreno habría bastante material.

La primera temporada de 'My Dress-Up Darling' se puede ver en Crunchyroll y sigue a Wakana Gojo, un chico solitario que no tiene amigos y sueña con convertirse en un maestro artesano de muñecas tradicionales. Un día Marin Kitagawa, la chica más popular de su clase, descubre que Gojo sabe coser y le convence para que le ayude a hacer cosplay de sus personajes favoritos.