¡Vuelve Bojji!: la fantástica 'Ranking of Kings' tendrá un especial de anime en 2023 de la mano de WIT Studio

A pesar de que salió prácticamente de la nada, 'Ranking of Kings' ('Ōsama Ranking') se convirtió en uno de las grandes series de anime de la temporada de invierno pasada. La historia de Bojji y Kage fue sin duda el anime revelación de finales de 2021 y nos dejó con muchas ganas de más, así que los fans llevan meses poniendo velitas a ver si llegaba la confirmación de una segunda temporada.

Parece que no exactamente con una nueva temporada, pero 'Ranking of Kings' regresará el año que viene con un especial de varios episodios.

¿Secuela o spin-off?

Los rumores llevan sonando todo el verano y ya hubo una filtración que sugería que tendríamos más de 'Ranking of Kings', y al final han terminado acertando. 'Ranking of Kings: Treasure Chest of Courage' se estrenará en 2023 y servirá para expandir la historia del anime.

Este especial para televisión contará con varios episodios, aunque aún no se ha revelado el número, de nuevo animados por WIT Studio, quienes hicieron un trabajo fabuloso con la serie de anime. Con la confirmación de este nuevo anime de 'Ranking of Kings' se ha desvelado el primer poster con Bojji y Kage, así que podemos asumir que volveremos a verles a ambos.

Las filtraciones apuntaban a que lo nuevo de 'Ranking of Kings' iba a ser una precuela sobre la infancia de Bojji, el padre de este, o incluso sobre Kage y su familia. Todavía no está muy claro en qué va a quedar, pero las primeras informaciones apuntan a que el especial podría servir de spin-off a la serie, contándonos una historia aparte como relleno, o incluso como un pequeño capítulo de continuación para sentar las bases de una hipotética segunda temporada más adelante.

El anime de 'Ranking of Kings' casi, casi ha alcanzado al manga de Sōsuke Tōka, que por ahora cuenta con 13 volúmenes recopilatorios y continúa en publicación, así que es muy posible que 'Ranking of Kings: Treasure Chest of Courage' se centre en una pequeña historia original.

Mientras tenemos más noticias, la primera temporada de 'Ranking of Kings' se puede ver en Crunchyroll.