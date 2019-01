'Matadero' da lo que promete: un thriller ibérico que aúna con éxito a Berlanga con los Coen

Esta noche, algo más de un año desde que se terminase de rodar, Antena 3 estrena la que es una de sus grandes apuestas de la temporada 2018/2019 y también una de las rara avis de la televisión nacional de los últimos tiempos: 'Matadero', un thriller que nos acompañará durante diez episodios y que recoge el relevo de ficciones tan dispares como 'Fargo' y 'La escopeta nacional'.

'Matadero' está ambientado en la localidad ficticia de Torrecillas, situada en alguna parte de la meseta castellana. Ahí conocemos a Francisco (Antonio Garrido), dueño del matadero y que tiene en su contra al ganadero local Salvador (Tito Valverde) debido a que se dedica a importar cerdos portugueses baratos y no compra cerdos autóctonos.

Marranos lusos que, además, aun siendo dudosa calidad sanitaria pasan los controles gracias a Alfonso (Pepe Viyuela), veterinario y cuñado de Francisco con fama de acobardado, que firma los certificados por puro chantaje. Lo que ignora Alfonso es que algunos de estos cerdos transportan cocaína, lo cual complicará mucho las cosas cuando aparezcan en escena Pascual y Teo (Ginés García-Millán y Miguel de Lira), matones a sueldo de uno de los grandes capos gallegos de la droga.

Ya desde que se empezó a hablar de 'Matadero', desde la productora (Diagonal TV) y desde Atresmedia empezaron a ganarnos a pulso de referencias: un thriller "ibérico" que bebía de series y películas como 'Fargo'. Así que yo tenía mucha curiosidad por ver cómo era la propuesta de Daniel Martín Sáez de Parayuelo, creador y coordinador de la serie.

Torrecillas es el lugar donde nunca pasa nada pero la aparición de tres cuerpos asesinados provocará que todo cambie. #Matadero🐽, el próximo miércoles, a las 22:45 horas, en @antena3com 😱 https://t.co/zmgVr5Rkfp pic.twitter.com/rkIapi2BAJ — Matadero TV (@MataderoTV) 3 de enero de 2019

Es difícil describir lo que nos podemos encontrar en 'Matadero' en cuestión de estilo. Digamos que es una serie atrevida, distinta de todo lo que nos podemos encontrar en la ficción en abierto y, en este sentido es muy de agradecer.

Porque sí, la serie da eso que promete: en los setenta minutos de su primer episodio nos podemos encontrar con un guion lleno de humor negro, toques de la ya nombrada 'Fargo', un aroma a la comedia nacional de Berlanga y un toque del surrealismo castizo dando gran protagonismo al paisaje mesetario. A esos campos de Castilla que inmortalizaba Machado.

Lo que sí que me convence un pelín menos es el desarrollo de la historia. Uno nota que va a trompicones, intenta presentar demasiado pero a base de insistir en las cualidades de los personajes. Tienen el tono adecuado, una mezcla dedicada pero que funciona pero uno siente que los engranajes no están bien engrasados... y se nota sobre todo en los diálogos, que no terminan de estar pulidos al 100%.

También es curioso el hecho de que, con el gran cartel de actores que tiene 'Matadero', se haya colado un par de "errores de casting". Por lo general todos están estupendos, asombrosos y entregados a su papel, pero hay excepciones en papeles relevantes (como Merjoddy Bermúdez en su rol de Coral) que estropean ligeramente el visionado.

En definitiva, el que exista 'Matadero' es una gran noticia para el amante de las series: es una ficción que, aun con evidentes márgenes para la mejora, funciona y se disfruta. Por lo menos yo lo he hecho con su primer episodio, veremos como sigue.

'Matadero' se estrena esta noche a partir de las 22:45 en Antena 3