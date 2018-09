'Presunto culpable', un correcto thriller que peca de una excesiva sobriedad

Siempre a la caza de nuevas tendencias, la presente temporada televisiva en España parece estar buscando su propia versión de un éxito ajeno. El pistoletazo de salida lo dio TVE con su 'Peaky Blinders' de mercadillo y al día siguiente Atresmedia estrenó con 'Presunto culpable', su propio 'Absuelto' ('Frikjent') del que hemos podido ver dos episodios.

En 'Presunto culpable' nos encontramos con la historia de Jon (Miguel Ángel Muñoz), un prometedor científico que regresa a su pueblo natal tras el suicidio de su padre. Allí se encontrará con que sigue sin ser bien recibido, al ser el principal sospechoso de la desaparición y presunto asesinato de su novia Anne.

Jon se encontrará, sobre todo, con las ansias de venganza de los Otxoa, los familiares de su fallecida novia y, además, con un vídeo que podría inculparle en un asesinato del que siempre ha defendido su inocencia. Todo esto teniendo en cuenta que todos en el pueblo se conocen y que los lazos entre las dos familias enfrentadas por esta muerte sostienen parte del día a día de sus habitantes.

Aunque sí que es cierto que el argumento parece similar al de 'Absuelto', ya el hecho de que su protagonista no haya sido condenado penalmente por esta muerte, es un gran punto que, queramos o no, diferencia mucho ambas series. Las dos juegan con el prejuicio y el juicio paralelo, pero en la serie noruega hay, además, una condena que condiciona mucho más la vida del protagonista.

Eso sí, en 'Presunto culpable' tiene un claro referente en el noir nórdico y no solo por la fotografía o la elección del escenario sino por esa vertiente social característica de este tipo de ficciones. Con la característica, eso sí, de que estamos en una Euskadi donde todavía pesan los años del plomo de ETA.

La serie está creada por Javier Holgado ('Los misterios de Laura'), Josep Cister ('La otra mirada') y Aitor Montánchez (productor habitual de Boomerang con 'La otra mirada' como trabajo más reciente), un trío que, a juzgar por sus trabajos anteriores, poca experiencia conjunta tienen en el género. Holgado sí que es un peso pesado en esto de los thrillers, puesto que en su haber tiene 'Motivos personales', 'Acusados' y un puñado de series más.

Que Atresmedia quiera un thriller de este corte no tiene por qué significar que acierten a la hora de realizar la serie. Por alguna razón, la sobriedad característica del noir escandinavo juega ligeramente en contra. 'Presunto culpable' es tan correcta en todos los sentidos que su sobriedad hace que no destaque en nada.

El primer episodio sabe moverse bien en los tiempos y situaciones con una buena ejecución de los flashbacks y la presentación tanto de los Otxoa como de los Aristegui. Las actuaciones no son nada del otro mundo y Miguel Ángel Muñoz no es una excepción.

Si a esto le sumamos que el misterio es interesante pero no entusiasma, el resultado es que 'Presunto culpable' puede pasar perfectamente sin pena ni gloria en la programación de Antena 3. De momento sus datos no son nada malos, pero si me dan a elegir entre esta y su competencia directa, 'Estoy vivo', me quedo sin duda con la ficción de La 1.