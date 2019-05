Las ocho mejores películas de 2019... hasta ahora

Mañana arranca la 72ª edición del Festival de Cannes, el escaparate anual de séptimo arte más prestigioso del mundo (allí estaremos para contarlo), y me ha parecido la ocasión ideal para echar la vista atrás y elegir las mejores películas de 2019 hasta ahora. Aún no hemos llegado al ecuador pero en estos primeros meses del año nos han llegado obras más que suficientes para crear un listado realmente interesante para cualquier amante del cine.

Un par de aclaraciones antes de continuar, por evitar malentendidos. La selección de títulos responde a mi criterio personal, no refleja la opinión de los otros editores de Espinof; por otro lado, para confeccionar la lista he tomado como referencia el calendario español de novedades, por eso hay producciones de 2018. Sin más, aquí dejo mis ocho películas favoritas del año, por ahora...

'Glass'

Director: M. Night Shyamalan. Reparto: Bruce Willis, James McAvoy, Samuel L. Jackson, Anya Taylor-Joy, Sarah Paulson, Spencer Treat Clark, Charlayne Woodard...

Una nueva demostración de que el cine de superhéroes puede ser otra cosa, más allá de las espectaculares adaptaciones de cómics de Marvel y DC. Que están muy bien, pero carecen de la originalidad y la libertad de obras como 'El protegido' ('Unbreakable') o 'Múltiple' ('Split'), partes de la trilogía que cierra 'Glass'. Es una película hermosa y cruda, de un creador que ama a sus personajes pero que busca sorprender y turbar a su público, hasta las últimas consecuencias. Una de esas que quieres tener en tu colección, para poder reencontrarte con sus personajes.

Crítica en Espinof de 'Glass'

'La favorita' ('The Favourite')

Director: Yorgos Lanthimos. Reparto: Rachel Weisz, Emma Stone, Olivia Colman, Nicholas Hoult, Joe Alwyn, Mark Gatiss, James Smith...

Puede que el autor de 'Canino' se haya domesticado en cierto modo para llegar a un público más amplio; prueba de ello es que su último trabajo recibió diez nominaciones al Óscar (solo ganó uno, a mejor actriz principal). Sin embargo, su cine sigue teniendo fuerza, sabe cómo atrapar nuestra atención, y no ha descuidado ese retorcido sentido del humor con el que retrata el absurdo orden de la sociedad y las miserias humanas, dando lugar a inesperados momentos hilarantes. Sigue siendo un creador imprevisible, y eso es maravilloso.

Crítica en Espinof de 'La favorita'

'La casa de Jack' ('The House That Jack Built')

Director: Lars von Trier. Reparto: Matt Dillon, Bruno Ganz, Uma Thurman, Sofie Gråbøl, Siobhan Fallon Hogan, Riley Keough, Jeremy Davies...

Y hablando de creadores con un sentido del humor retorcido, nuestro director danés favorito regresó con una de las películas más locas, polémicas y fascinantes que han llegado a las salas de cine en los últimos años. Una obra muy personal, que sólo Von Trier podría haber firmado, y que requiere del espectador una entrega total; incluyendo la voluntad de reírse de todo, por muy violento o turbador que resulte a simple vista.

Crítica en Espinof de 'La casa de Jack'

'Alita, ángel de combate' ('Alita: Battle Angel')

Director: Robert Rodriguez. Reparto: Rosa Salazar, Ed Skrein, Eiza González, Jackie Earle Haley, Jennifer Connelly, Christoph Waltz, Mahershala Ali...

Una de las sorpresas del año. Por supuesto era de esperar un gran espectáculo de acción y efectos visuales, sin embargo, lo que me cautivó de esta superproducción no fue el asombroso apartado técnico sino la sensibilidad y el amor con el que se plasma el viaje de su heroína. Dicho eso, creo que es una experiencia que se disfruta más en 3D, realmente te sumerge en el mundo y la aventura, como pocas películas han logrado hasta la fecha (no puede ser casual que James Cameron esté implicado).

Crítica en Espinof de 'Alita'

'Mirai'

Director: Mamoru Hosoda.

Con obras como 'La chica que saltaba a través del tiempo' o 'El niño y la bestia', Hosoda se ha consolidado como uno de los autores más imaginativos e interesantes del cine animado, y con 'Mirai' nos ofrece el que posiblemente sea su trabajo más maduro hasta la fecha. Partiendo del nacimiento de una niña, asistimos al despliegue de un fantástico viaje para conocer a varias generaciones de la familia, permitiendo al cineasta tocar temas eternos a través de la ingenua mirada de un niño. Bellísima y divertida, una aventura para todos los públicos (de verdad, no para niños que pueden ver los adultos) que invita a la reflexión.

Crítica en Espinof de 'Mirai'

'Nosotros' ('Us')

Director: Jordan Peele. Reparto: Lupita Nyong'o, Elisabeth Moss, Winston Duke, Tim Heidecker, Anna Diop, Kara Hayward, Yahya Abdul-Mateen II...

Tras causar sensación con 'Déjame salir', Peele regresaba con la ineludible expectación que rodea al segundo largometraje, ya juzgado con mayor severidad; se mira con lupa al prometedor cineasta que acaba de comenzar su carrera. 'Nosotros' demuestra que lo más inspirado del debut de Peele no fue cuestión de suerte, que tiene talento para contar historias e ideas para hacerlas frescas y personales (pese a las influencias). Sin duda, una de las propuestas de horror más divertidas y apasionantes de los últimos años.

Crítica en Espinof de 'Nosotros'

'Leto'

Director: Kirill Serebrennikov . Reparto: Teo Yoo, Irina Starshenbaum, Roman Bilyk, Anton Adasinsky...

Nos ha llegado este año pero fue, junto a 'Cold War' y 'Roma', una de las películas que enamoraron en 2018 con una preciosa fotografía en blanco y negro. Unida a una banda sonora con temas míticos de Iggy Pop o Lou Reed y una elegante puesta en escena (que rompe la narración con divertidos números musicales), nos encontramos con una de las experiencias cinematográficas más placenteras y estimulantes del año. De esas obras que te cautivan y a las que estás deseando volver.

Crítica de 'Leto' en Espinof

'Los hermanos Sisters' ('The Sisters Brothers')

Director: Jacques Audiard. Reparto: John C. Reilly, Joaquin Phoenix, Jake Gyllenhaal, Riz Ahmed, Rutger Hauer...

El western sigue vivo en el siglo XXI gracias a autores que aún siguen encontrando inspiración en un género que no deja de reinventarse. Audiard imprime su visión europea a una historia de asesinos y buscadores de oro, de cuatro hombres ante la oportunidad de huir de su destino. Cuatro actores en estado de gracia lideran este peculiar, hermoso y crudo drama que juega con expectativas y tópicos para mostrar la faceta más humano del pistolero del salvaje oeste.

Crítica de 'Los hermanos Sisters' en Espinof

Hasta aquí mi listado, que iré ampliando con el paso de los meses y la llegada de más estrenos, como en años anteriores. Ahora os toca a vosotros: ¿cuáles son las mejores películas que habéis visto hasta ahora en 2019?