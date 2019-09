Venecia 2019: Todd Phillips gana el León de Oro por 'Joker'

El Festival de Venecia 2019 ha llegado a su fin con el anuncio del palmarés de la 76ª edición del certamen italiano. La gran ganadora de la noche ha sido 'Joker', catapultando así sus opciones la Óscar. Por su parte, Roy Andersson se he llevado el premio a la mejor dirección por 'About Endlessness'

Entre los triunfadores también destaca que Roman Polanski se haya llevado tanto el gran premio del jurado como el Fipresci por 'El oficial y el espía', mientras que Luca Marinelli ha sido nombrado mejor actor por 'Martin Eden' y Ariane Ascaride mejor actriz por 'Gloria Mundi' en la sección oficial.

A continuación encontraréis el palmarés completo del Festival de Venecia 2019:

Sección oficial

León de Oro a la Mejor Película: 'Joker'

León de Plata al Mejor Director: Roy Andersson por 'About Endlessness'

Gran Premio del Jurado: 'El oficial y el espía' de Roman Polanski

Copa Volpi al Mejor Actor: Luca Marinelli por 'Martin Eden'

Copa Volpi a la Mejor Actriz: Ariane Ascaride por 'Gloria Mundi'

Premio Marcello Mastroianni al Mejor Actor o Actriz Joven: Toby Wallace por 'Babyteeth'

Premio al Mejor Guion: Yonfan por 'Ji yuan tai qi hao (No. 7 Cherry Lane)'

Premio Especial del Jurado: 'The Mafia Is No Longer What It Used to Be' de Franco Maresco

Premio FIPRESCI: 'El oficial y el espía' de Roman Polanski

Sección Orizzonti

Mejor Película: 'Atlantis' de Valentyn Vasyanovych

Mejor Director: Théo Court por 'Blanco en Blanco'

Premio Especial del Jurado: 'Verdict' de Raymond Ribay Gutiérrez

Mejor Actor: Sami Bouajila por 'Bik Eneich: Un Fils'

Mejor Actriz: Marta Nieto por 'Madre'

Mejor Guion: Jessica Palud, Philippe Lioret y Diastème por 'Revenir'

Mejor Cortometraje: 'Darling' de Saim Sa

Premio FIPRESCI: 'Blanco en blanco' de Theo Court

Otro galardones

Premio Luigi de Laurentiis a la Mejor Ópera Prima: 'You Will Die At 20' de Amjad Abu Alala

Mejor Documental: 'Babenco: Tell Me When I Die' de Bárbara Paz

Mejor Película restaurada: 'Extase' de Gustav Machatý

Realidad virtual

Mejor realidad virtual: 'The Key' de Céline Tricart

Mejor experiencia de realidad virtual: 'A Lunha' de Ricardo Laganero

Mejor historia de realidad virtual: 'Daughters of Chibok' de Joel Kachi Benson

Os recordamos que nuestra compañera Esther Miguel Trula también ha elegido las que considera que son las mejores películas de Venecia 2019, un festival que considera que ha estado algo insípido este año.