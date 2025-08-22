La temporada de 'Devil May Cry' de Netflix desvela su primer tráiler. Un duelo a tiros y espadazos que viene cargado dramita familiar

Es uno de esos videojuegos complicados de adaptar, pero Adi Shankar y Studio Mir se las apañaron para dejarnos una serie divertidísima y muy macarra con su versión de 'Devil May Cry'. El anime funcionó de miedo y desde Netflix no tardaron en renovarlo para una segunda temporada, que parece que tampoco se hará demasiado de rogar.

Una reunión anunciada

Desde Netflix ya han desvelado el primer tráiler de la segunda temporada de 'Devil May Cry'. Y, con ese final que nos dejó la primera temporada y conociendo la historia de los juegos de Capcom, la reunión entre Dante y su hermano Vergil estaba más que cantada.

El tráiler ya nos ha dejado algunos pequeños vistazos a su inevitable enfrentamiento y promete que los nuevos capítulos vendrán tan cargados de acción como los de la primera temporada. Studio Mir se sigue encargando de la animación, con su propio toque de anime coreano y ese estilo puntero que ha venido refinando desde los días de 'Avatar: La leyenda de Korra'.

La otra buena noticia es que lo nuevo de 'Devil May Cry' no se hará demasiado de rogar: podemos esperar la segunda temporada para 2026. Por ahora Netflix no se ha mojado con la fecha de estreno definitiva, pero quizás podamos apuntar a un posible lanzamiento en primavera o verano.

A menos que haya sorpresa, la segunda temporada también constará de otros ocho episodios... Y habrá qué ver en qué punto nos deja la trama y si 'Devil May Cry' se centra en seguir adaptando los juegos o toma la ruta de 'Castlevania: Nocturno' para contar una historia original.

En Espinof | Los mejores animes de los últimos años y dónde se pueden ver en streaming

En Espinof | Las 11 mejores series de Netflix en 2025 (por ahora)