Netflix acaba de desvelar el gran misterio de 'Miércoles' con este fichaje de lujo para la temporada 3 de la serie

Hace ya más de dos meses que llegó a su final la temporada 2 de 'Miércoles' con uno de esos cliffhangers que dejan con ganas de saber qué es lo que sucederá a continuación. La plataforma acaba de resolver uno de los enigmas con el anuncio del primer gran fichaje para la temporada 3 de la serie: Eva Green dará vida a Ophelia, la hermana de Morticia Addams.

Recordemos que Netflix había renovado 'Miércoles' por una tercera temporada antes, por lo que es evidente que sus responsables llevan ya un tiempo trabajando en ella. Eso les ha dado margen para poder asegurarse ya la presencia de Green, quien ya había colaborado previamente en varias ocasiones con Tim Burton, quien ha firmado ocho de los dieciséis episodios que tiene la serie hasta ahora.

"Miércoles debe morir"

El anuncio del fichaje de Green pone también fin a todos los rumores que había alrededor de quién iba a interpretar a Ophelia, pues algunos fans especulaban con la posibilidad de que fuese en realidad Lady Gaga, quien dio vida a Rosalyn Rottwood en la segunda temporada.

El personaje de Ophelia fue introducido al final de la temporada 2 de 'Miércoles', pero allí solamente la veíamos de espaldas mientras escribía en la pared con su propia sangre el mensaje "Miércoles debe morir". Una contundente carta de presentación que además dejaba a la serie libertad para elegir a la actriz idónea para el papel.

Por ahora se desconoce cuándo podremos ver la temporada 3 de 'Miércoles', pero ojalá la espera no sea tan larga como con su predecesora -aunque ya nos dejaron claro que va a pasar un buen tiempo hasta su vuelta-. Que pasaron casi tres años desde la primera tanda de episodios hasta su regreso, algo que seguramente influyó en que la serie perdiese mucho seguimiento.

