'El refugio atómico' decepciona en Netflix. La sucesora de 'La casa de papel' se queda lejos de ser el nuevo bombazo de la plataforma

Todo apuntaba a que 'El refugio atómico' era una de las grandes esperanzas de Netflix para este año. Vendida como la nueva serie de ciencia ficción de los creadores de 'La casa de papel', lo cierto es que su éxito se ha quedado bastante lejos de tener el éxito esperado y ha sido eclipsada por una miniserie americana de 8 episodios con un dúo estelar de lo más llamativo.

Estrenada el pasado viernes 19 de septiembre, 'El refugio atómico' llegó al día siguiente a lo más alto en 3 países -entre ellos España-, cifra que ha aumentado hasta 14 el domingo, según datos recopilados por Flixpatrol. Sobre el papel, no es mal dato, pero la cosa se complica un poco si nos fijamos en los detalles.

Por lo pronto, 'El refugio atómico' se sitúa ahora mismo como la serie número 3 de Netflix en todo el mundo. En segunda posición aún aguanta la temporada 2 de 'Miércoles', lo cual ya es un síntoma preocupante. ¿Por qué? Pues porque la serie protagonizada por Jenna Ortega marcó 15 millones de visualizaciones durante la semana del 8 al 14 de septiembre, y ya entonces había una clara tendencia a la baja -la semana anterior a esa había sumado 28,2 millones de visualizaciones-.

No haberla superado aún deja claro que 'El refugio atómico' no va a ser para nada un bombazo comparable a 'La casa de papel'. Teniendo en cuenta que es la serie más ambiciosa de sus creadores, lo cual seguramente se traduce también en la más cara, abre ciertas dudas sobre esa posible temporada 2 para la que sus creadores ya tienen algunas ideas.

La miniserie que la ha eclipsado

De hecho, 'El refugio atómico' a duras penas ha logrado entrar en el puesto 10 de las series más vistas en Estados Unidos, siendo allí donde cualquier título consigue un mayor número de espectadores. En cambio, hay una miniserie estrenada apenas un día antes que llegó de forma inmediata al número 1 allí y a otros 32 países: 'Black Rabbit', con Jude Law y Jason Bateman dando vida a dos hermanos muy diferentes.

Será el próximo martes cuando tengamos datos concretos de audiencias proporcionados por la propia Netflix, pero actualmente la cosa no pinta demasiado bien para 'El refugio atómico'. Y es que además tampoco está gustando mucho -ahora mismo, apenas consigue una nota media de 5,2 sobre en IMDb y un muy flojo 20% de valoraciones positivas en Rotten Tomatoes-, lo cual suele estar asociado a una fuerte caída en las audiencias.

