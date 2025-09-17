'El refugio atómico' quiere ser la nueva 'La casa de papel', pero la serie de Netflix tiene más de culebrón de lujo

El milagro que fue 'La casa de papel' llevó a que la popularidad de la serie llegase a un punto que ninguna otra serie española había logrado hasta entonces. Fue lógico que Netflix la resucitara y también que la compañía haya apostado con fuerza por el dúo formado por Álex Pina y Esther Martínez Lobato, el cual regresa ahora con 'El refugio atómico', su obra más ambiciosa hasta la fecha.

Vendida como una serie de ciencia ficción que mezcla lo distópico y lo postapocalíptico, 'El refugio atómico' es en realidad un título que quiere mezclar multitud de géneros. De hecho, arranca como un drama carcelario y a partir de ahí va mutando hasta que queda más o menos o claro lo que uno puede esperar de ella, aunque sin renunciar nunca a la idea de que incluso el tono de una misma escena puede variar de forma radical.

Sobrecarga

Eso sí, lo grandilocuente colindante con lo épico es lo que tiende a predominar en un título que tampoco se olvida de tener cierto sentido del humor. Y es que casi todos los mejores momentos de la serie coinciden con esas situaciones más marcadas por la ligereza, ya que permite a 'El refugio atómico' tener un toque más cercano que brilla por su ausencia cuando parece preocuparse más por ofrecer un culebrón de lujo.

Siendo justos, el acabado técnico de 'El refugio atómico' es básicamente intachable, especialmente en lo referido al trabajo de ambientación en el interior del búnker, empezando por el uso de los colores y continuando por los diseños de las diferentes localizaciones. Uno realmente siente que está en un lugar construido como guarecerse de un posible fin del mundo en el exterior, pero los problemas vienen cuando nos fijamos en los personajes.

Una particularidad de muchas series es que la práctica totalidad de sus personajes son malísimas personas, lo cual obliga a hacer un ejercicio de equilibrismo dramático para que el espectador quiera saber que va a suceder con ellos y no tenga simplemente una sensación de rechazo. Ahí me temo que 'El refugio atómico' no está a la altura, pero es más una problema desde la escritura que de los actores.

Sin entrar en detalles, 'El refugio atómico' son dos series en una, ya que cuenta la historia tanto de los que han organizado el búnker como de los millonarios que se refugian en él mismo. Bueno, realmente cuenta la historia de dos familias muy conectadas entre sí tanto por una amistad que viene de largo como por hecho traumático que sucedió hace unos pocos años.

Es en ese foco dramático donde 'El refugio atómico' opta por una acumulación constante de conflictos, golpes de efecto y un tono que busca ser intenso pero que acaba pareciéndose demasiado a un mal culebrón. Y eso se debe en buena medida a los diálogos, donde es cierto que las particularidades de los personajes invitaban a alejarse un poco de la naturalidad, pero al final eso lleva a que la sobrecarga dramática se convierta en algo monótono. Algo siempre imperdonable, pero aquí aún más.

Una cosa muy curiosa por ahí es que 'El refugio atómico' busca de forma constante el giro con el que mantener enganchado al espectador, y he de confesar que prácticamente nunca se siente como algo gratuito. Lo que falla es que los diálogos acaban convirtiéndose en un lastre que casi no nos deja ver el talento de actores como Carlos Santos, Natalia Verbeke o Joaquín Furriel. Y si eso falla, el giro ya da igual.

Más positivo tengo que ser en todo lo referente a la organización del búnker, donde es cierto que uno pensará más en los puntos en común con 'La casa de papel'. Curiosamente, ahí es donde 'El refugio atómico' se siente una serie más fresca, pero también es verdad que lo bien que funciona de entrada va desvaneciéndose poco a poco ante la necesidad de que predomine lo impactante.

Por mi parte, confieso que estaba muy dentro después del primer episodio -aunque no tengo del todo claro cuál va a ser la reacción del público ante lo que sucede en el final del mismo, pero luego creo que la serie va perdiendo interés por el enfoque que adopta. Sí que hay algunas escenas puntuales bastante efectivas, pero son momentos aislados que solamente dejan entrever lo que podría haber sido de haber potenciado lo juguetón por encima de lo culebronesco.

Con todo, 'El refugio atómico' no es una mala serie y es bastante evidente que necesita al menos una temporada 2 para cerrar la historia. Es probable que la vea si llega a hacerse, pero tenía muchas ganas de disfrutar con ella y a la hora de la verdad es una propuesta fallida que se queda muy lejos de ser la nueva 'La casa de papel'.

En Espinof | Las mejores películas de Netflix en 2025

En Espinof | Las mejores series de Netflix en 2025