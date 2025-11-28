"Es lo que siempre planeé". Por qué el creador de 'Vikingos' tenía claro acabarían en la sexta temporada

Hoy sabemos que la épica saga televisiva de 'Vikingos' creada por Michael Hirst acabó abarcando 11 años y dos series de televisión, pero en su día, el final de la serie original de History Channel se vivió de forma agridulce, con algunos convencidos de que era lo mejor para la historia y otros lamentándose con rumores de una cancelación.

Pese a estos rumores 'Vikingos' nunca fue cancelada. Así lo afirmaba Michael Hirst en una entrevista con Collider de 2021 en la que reflexionaba sobre su tiempo en la serie. Ante la pregunta de si habían echado el cierre antes de tiempo, la respuesta era clara. Este era un final que necesitaba tanto la serie como él, que se había aventurado a escribir en solitario los 89 episodios de la serie, algo inusual para una ficción de esa escala.

"No, les dije cuando iba a acabar. Sabía que el final sería el descubrimiento de América y Terranova. Y eso era lo que siempre planeé. Tengo que decir siendo realistas que haber pasado cada día, y a veces parte de la noche, durante siete años escribiendo, y pensando, y viviendo esta serie que necesitaba que concluyese. Necesitaba terminar la saga. Pero más importante, necesitaba cerrarla. Concluir esas últimas tramas de forma que pudieran ser satisfactorias para la audiencia. No quería engañar a nadie. A los actores, a los personajes o a la audiencia. El gran desafío de concluir todas las tramas con justificia, de manera satisfactoria y emocional, involucraba matar a algunos de mis personajes más queridos. Así que fue una experiencia muy emocional escribir esos últimos diez episodios."

No ayudó a disipar los rumores de cancelación el hecho de que pese a los grandes esfuerzos de Hirst por cumplir esto, fue un final igualmente divisivo y para algunos incluso apresurado, ni tampoco ayudó la bajada de calidad percibida desde la temporada cinco. "Tengo la sensación de que muchos de los personajes han caído en una especie de apatía que les inmoviliza", escribía Noelius en su crítica para Espinof de la sexta temporada.

La que sí fue cancelada sin miramientos es 'Vikingos: Valhalla', por mucho que su creador Jeb Stuart quisiera que durase al menos tanto como la serie original. Quemado como estaba Hirst no volvió a ser el guionista principal de este spin-off, y mantuvo un puesto más simbólico de productor. Pese a la gran apuesta que hizo Netflix con ella no terminó de convencer al fandom ni al espectador casual, con un tremendo bajón de audiencia del 40% en su tercera temporada con respecto a la segunda, que acabó siendo la última.

