Todas las preguntas que deja 'Stranger Things 5' de cara al Volumen 2: el regreso de Vecna, el misterio de Holly y el origen del Mundo del Revés

El principio del fin ha llegado para 'Stranger Things'. Netflix acaba de estrenar los primeros episodios de la quinta y última temporada, y el regreso del temible Vecna marca un rumbo oscuro y profundamente conectado con las raíces del fenómeno iniciado en 2016.

Mientras Hawkins enfrenta su mayor amenaza, la serie retoma el trauma original -la desaparición de Will Byers en 1983- para replantearlo desde nuevas perspectivas. Vecna vuelve a perseguir niños de 9 a 11 años, repitiendo patrones que la narrativa llevaba años preparando, y al mismo tiempo introduce nuevos puntos clave y expande el universo del Mundo del revés, la misteriosa congelación temporal y los orígenes de la Dimensión X. Todo mientras los protagonistas descubren habilidades inéditas y viejos personajes regresan en momentos clave.

A partir de aquí habrá spoilers de la temporada 5 de 'Stranger Things'

Preguntas pendientes

La nueva temporada trae de vuelta la misma pregunta que nos hicimos al principio de la serie: ¿por qué Will fue secuestrado aquella noche de noviembre de 1983? El Volumen 2 dará respuestas que cierran el círculo a través del rol crucial de Holly, que revela una faceta más humana de Henry/Vecna y abre nuevas conexiones con su desaparición, que se parece a la de Will. Su presencia en la mansión Creel desata nuevas teorías sobre dónde y para qué Vecna secuestra a los niños. "Todo converge de alguna manera", adelantó Duffer en una entrevista con Deadline.

El final del Volumen 1 confirma que Will posee habilidades propias, distintas a las de Eleven y de Vecna. Noah Schnapp explicó que "funcionan de forma diferente" y los Duffer explicaron que sus poderes se comparan con la conexión entre Harry Potter y Voldemort, porque "la relación entre ambos era muy cercana a Will y Vecna". Estos serán fundamentales para la batalla final y se manifestarán de maneras sorprendentes en los episodios que vienen.

Por otro lado, también se revela que Max está viva, pero atrapada en un territorio mental que Henry evita, en un paralelismo que remite a su origen en la Dimensión X. Su presencia irrita profundamente a Vecna. "Es el catalizador de algo enorme", adelantó Jamie Campbell Bower, que afirma que este choque definirá la segunda mitad de la temporada. Holly, Max y la música -que ahora Vecna manipula como quiere- confluyen en un juego psicológico clave para el desenlace.

Finalmente, el reemplazo del Dr. Brenner llega a través de la figura implacable de la Dra. Kay, que ve a Eleven como un arma. "Eso es lo que la hace tan aterradora", explicó Ross Duffer. Su tecnología que neutraliza los poderes de Eleven promete una confrontación que definirá el destino del personaje. "¿Cómo se detiene este ciclo?", plantea Matt Duffer. Un interrogante que, junto a los regresos, traiciones y decisiones emocionales pendientes entre los personajes, empuja a 'Stranger Things' hacia un final que Shawn Levy calificó como "uno de los mejores episodios finales que he visto en cualquier serie".

La nueva temporada deja abiertas varias incógnitas que reorganizan todo lo que creíamos entender sobre el universo de 'Stranger Things'. Surgen dudas cruciales sobre el verdadero propósito de Vecna, el papel determinante de Holly Wheeler y la razón por la que su desaparición conecta directamente con la de Will en 1983. También se cuestiona qué ocurre realmente dentro de la mansión y cómo se relacionan estos secuestros junto a cómo conecta la misteriosa pared de carne al Mundo del revés y la Dimensión X.

En paralelo, la narrativa abre preguntas sobre la naturaleza de los poderes de Will, su vínculo con Vecna y cómo su nueva habilidad puede alterar el destino del grupo. También queda en el aire qué significa realmente la supervivencia de Max, qué papel jugará en la batalla mental con Vecna y hasta dónde puede llegar la Dra. Kay.

