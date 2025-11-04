Hoy en streaming, uno de los mejores westerns de los últimos años con el sello de A24 y la firma de una de las mejores cineastas de este siglo

El western es un género tradicionalmente masculino en sus historias y en quienes las cuentan y protagonizan, gracias a una combinación del carácter espectacular y masivo que tenía en su apogeo con las limitaciones de acceso a otras voces diversas durante este periodo. Esto ha limitado el carácter y tono de muchos clásicos imprescindibles, además de lo que podía contarse.

Con el fervor ya pasado hace largo tiempo, el género ha tenido que encontrar su espacio tanto en la televisión como en la esfera del cine independiente. Este último es el que ha permitido que el género no se limite a homenajes y encuentre espacios donde poder replantearse, ofreciendo singulares historias como ‘First Cow’.

Tensión y buñuelos

Uno de los mejores westerns de los últimos años lo firma Kelly Reichardt, una de las cineastas de referencia del indie americano de este siglo. Entregando varios de los films imprescindibles de estas décadas (entre ellos otro western como ‘Meek’s Cutoff’), la cineasta deslumbra con una obra inusual que se puede ver en streaming a través de Filmin y de MUBI.

En la zona del noroeste americano durante comienzos del siglo XIX, una expedición acude para intentar adquirir y comercial pieles. Entre ellos está un modesto cocinero con habilidad para hacer estupendos buñuelos si cuenta con la adecuada materia prima. Una a la que accede gracias a la inesperada relación que forja con un fugitivo de origen asiático.

Reichardt vuelve a localizar una de sus historias en Oregon para seguir explorando esas vidas rurales que suelen estar ausentes en el cine americano habitual. Aquí le permite hacer otra de sus miradas a los cimientos estadounidenses desde géneros tradicionales de Hollywood, deformados con su particular mirada autoral que se enmarca en la escuela del “slow cinema”.

‘First Cow’: lento pero concienzudo

Observacional hasta las últimas consecuencias, para desafío del espectador más impaciente, Reichardt mira en los instantes más pequeños para sacar las mayores revelaciones. Aquí los códigos del cine del Oeste son revueltos de manera que una vaca sea el forastero y el sheriff sea el capitalismo, dejando que la amenaza intangible flote en el ambiente de un conflicto macerado con paciencia absoluta.

Sus encomiables maneras de retratar las masculinidades que no pueblan en este género hace de ‘First Cow’ una fabulosa obra a contracorriente, expandiendo las posibilidades del cine pequeño así como de un pilar del espectáculo hollywoodiense. Es atrevido y exquisito, con un trabajo de cámara fino que acompaña interpretaciones tan preciosas como la de John Magaro.

